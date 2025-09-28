Regionali 2025, sullo Jonio cosentino una delle partite più avvincenti

A UNA SETTIMANA DAL VOTO

COSENZA Una quarantina di candidati sui 135 totali della circoscrizione Nord: quasi un terzo degli aspiranti consiglieri regionali proviene dal distretto Sibaritide-Pollino e tra questi ci sono alcuni nomi forti a contendersi il primato anche all’interno dello stesso partito: è il caso di Forza Italia, dove gli uscenti Gianluca Gallo (assessore) e Pasqualina Straface (consigliera e presidente della commissione sanità), primi due nomi in lista, aspirano a confermare e magari migliorare l’invidiabile risultato del 2021, pari rispettivamente a oltre 21mila e oltre 6mila preferenze. Tra le rivelazioni potrebbero figurare l’avvocato 28enne Mattia Salimbeni (lista Occhiuto Presidente) ex consigliere comunale di Corigliano-Rossano,e la cassanese Felicia Laurito (Forza Azzurri): entrambi approdano nel centrodestra del candidato governatore Occhiuto dopo essere transitati dal centrosinistra dei sindaci Stasi e Papasso. In Fratelli d’Italia infine segnaliamo la presenza di Anna De Gaio, volto noto della politica castrovillarese, e Attilio Parrotta, editore di Jonica Radio.

Con Tridico i nomi forti dei moderati di Casa Riformista, sempre rimanendo nell’area jonica, sono Filomena Greco e Giuseppe Graziano (altro uscente, come il castrovillarese Ferdinando Laghi che corre nella lista del Presidente), rispettivamente prima e ultima casella in lista, mentre il Pd esprime due candidature femminili di peso come Rosellina Madeo e Rosanna Mazzia le quali a dispetto della giovane età vantano – entrambe – lunga esperienza nelle amministrazioni locali di riferimento; tra i democratici da segnalare anche il ticket castrovillarese Mimmo Lo Polito – Francesca Dorato. Una probabile rivelazione? Concetta Cuparo, attivista di Cariati, che si è distinta per le battaglie sulla sanità con l’associazione Le Lampare: corre nella lista del Movimento 5 Stelle accanto a un altro uscente come Davide Tavernise da Crosia. (redazione@corrierecal.it)

