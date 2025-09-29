Bim Bum Rende, ko all’esordio in casa contro la Virtus Matera

basket serie b

RENDE Alla prima di campionato, per la serie B Interregionale di Basket, la Bim Bum Rende lotta sul parquet di casa, a Quattromiglia, ma non vince contro una forte Virtus Matera. 84 a 97 il risultato finale appannaggio della squadra ospite. Bella partita, ad ogni modo. Intensa. Soprattutto nei primi due quarti che si sono chiusi col punteggio di 51 pari e tantissime occasioni, da una parte e dall’altra. Il pubblico di Rende ha apprezzato, tra applausi ed incitamenti continui. Unica nota stonata, probabilmente, l’atteggiamento di un atleta ospite che, nel terzo quarto, ha provocato ripetutamente la panchina di casa con comportamenti certamente lontani dal professionismo.

«Abbiamo pagato sicuramente un pizzico di inesperienza da parte del gruppo ma era la prima per noi ma, devo dire, anche la prima anche per la coppia arbitrale che, secondo me, in determinate situazioni, non è stata lineare con tutto quello che è stato l’andamento della partita», afferma il coach della Bim Bum, Umberto Di Martino, a fine gara. «Detto ciò, sono contento dei ragazzi per quello che hanno fatto: hanno messo in campo tanta energia, sapendo che era una partita difficile”. Il campionato? «Molto impegnativo, però se l’atteggiamento è questo da parte dei ragazzi, potremmo sicuramente toglierci tante belle soddisfazioni».

Il tabellino

Bim Bum Rende-Virtus Matera 84-97

Rende: Gagliardi ne, Cerchiaro ne, Lazzari 9, Cavalieri 18, Tarozzi ne, Dovera 19, Boccasavia 9, Guido 2, Cagnacci 8, Schifeo 1, Yeyap 18. All.: Di Martino-Carbone

Matera: Belgrano ne, Smith 8, Digno ne, Zanetti 16, Markus 16, Roberto 35, Tortorelli ne, Valle 4, Dottorini ne, Divac 1, Bischetti 11, De Mola 6. Allen: Miriello

Arbitri: Beccore di Messina e Catania di Barcellona

