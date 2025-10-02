Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:13
la tragedia

Mareggiata travolge un pescatore: un morto a Reggio Calabria

L’incidente a Punta Pellaro. Inutili i soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare

Pubblicato il: 02/10/2025 – 11:14
Tragedia a Reggio Calabria dove un pescatore di 77 anni, uscito con la propria barca per una battuta di pesca, è morto dopo essere stato investito da una mareggiata. L’onda – come riporta Gazzetta del Sud – avrebbe causato il ribaltamento della piccola imbarcazione. L’anziano, nonostante il tentativo di soccorso da parte di uno dei residenti della zona di Punta Pellaro che si è tuffato in mare, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Cronaca
Reggio Calabria
