Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la tragedia
Mareggiata travolge un pescatore: un morto a Reggio Calabria
L’incidente a Punta Pellaro. Inutili i soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare
Pubblicato il: 02/10/2025 – 11:14
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tragedia a Reggio Calabria dove un pescatore di 77 anni, uscito con la propria barca per una battuta di pesca, è morto dopo essere stato investito da una mareggiata. L’onda – come riporta Gazzetta del Sud – avrebbe causato il ribaltamento della piccola imbarcazione. L’anziano, nonostante il tentativo di soccorso da parte di uno dei residenti della zona di Punta Pellaro che si è tuffato in mare, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali