Mareggiata travolge un pescatore: un morto a Reggio Calabria

la tragedia

Tragedia a Reggio Calabria dove un pescatore di 77 anni, uscito con la propria barca per una battuta di pesca, è morto dopo essere stato investito da una mareggiata. L’onda – come riporta Gazzetta del Sud – avrebbe causato il ribaltamento della piccola imbarcazione. L’anziano, nonostante il tentativo di soccorso da parte di uno dei residenti della zona di Punta Pellaro che si è tuffato in mare, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

