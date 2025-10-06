Regionali, l’attesa del quartier generale di Tridico

elezioni 2025

RENDE La grande attesa. Ancora poche presenze nel quartier generale di Pasquale Tridico a Rende, mentre si attendono i primi dati sull’affluenza alle urne, che stanno per chiudersi. Dallo staff del candidato alla presidenza della Regione per il campo largo fanno sapere che la parlamentare Vittoria Baldino – da sempre al fianco dell’eurodeputato del Movimento 5 stelle ed ex presidente dell’Inps nel mese di campagna elettorale – potrebbe essere la prima a commentare. È attesa anche la presenza del segretario regionale del Pd, Nicola Irto.

Per il Partito democratico i primi a farsi vedere nella sala convegni dell’ hotel Europa sono la presidente regionale Maria Locanto e il segretario provinciale Matteo Lettieri, entrambi stupiti dal dato dell’astensione ma concordi nel fare i dovuti distinguo con il dato del 2021, quando la consultazione regionale era abbinata a quella amministrativa. “Certo – chiosa Lettieri – ci aspettavamo qualcosa in più, inutile negarlo”. (euf)