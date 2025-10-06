Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:27
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

elezioni 2025

Regionali, l’attesa del quartier generale di Tridico

È attesa anche la presenza del segretario regionale del Pd, Nicola Irto

Pubblicato il: 06/10/2025 – 14:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regionali, l’attesa del quartier generale di Tridico

RENDE La grande attesa. Ancora poche presenze nel quartier generale di Pasquale Tridico a Rende, mentre si attendono i primi dati sull’affluenza alle urne, che stanno per chiudersi. Dallo staff del candidato alla presidenza della Regione per il campo largo fanno sapere che la parlamentare Vittoria Baldino – da sempre al fianco dell’eurodeputato del Movimento 5 stelle ed ex presidente dell’Inps nel mese di campagna elettorale – potrebbe essere la prima a commentare. È attesa anche la presenza del segretario regionale del Pd, Nicola Irto. 
Per il Partito democratico i primi a farsi vedere nella sala convegni dell’ hotel Europa sono la presidente regionale Maria Locanto e il segretario provinciale Matteo Lettieri, entrambi stupiti dal dato dell’astensione ma concordi nel fare i dovuti distinguo con il dato del 2021, quando la consultazione regionale era abbinata a quella amministrativa. “Certo – chiosa Lettieri – ci aspettavamo qualcosa in più, inutile negarlo”. (euf)

Argomenti
Importanti
quartier generale di Tridico
REGIONALI
tridico
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x