Crotone, scuole chiuse il 10 e 11 ottobre per interventi sulla condotta idrica

l’ordinanza

CROTONE Il sindaco di Crotone ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2025, limitatamente alle attività didattiche, per motivi di igiene pubblica.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione del Corap (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive), che ha annunciato per l’8 ottobre l’interruzione del flusso idrico nella condotta di adduzione in località Margherita, per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione.

L’intervento, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi nella giornata di venerdì 10 ottobre. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile ha quindi valutato, in via precauzionale, la necessità di sospendere le lezioni nelle scuole cittadine per le due giornate successive.

