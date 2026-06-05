Furguiele con Vannacci, nuovo “indizio”. «Il generale ha ragione: se importi il terzo mondo rischi di diventare il terzo mondo» – VIDEO

“manovre” a destra

LAMEZIA TERME «Quando importi il terzo mondo, allora rischi davvero di diventare il terzo mondo. Fa bene ad affermarlo il generale Vannacci. Ed è quello che emerge dalle cruenti vicende di Amendolara, in Calabria». Un indizio, l’ennesimo indizio. Secondo molti analisti politici, Le indiscrezioni che rimbalzano ormai ogni giorno sulle agenzie di stampa e sui massimi organi di informazione riferite al probabile, se non addirittura ormai certo, passaggio di Domenico Furgiuele dalla Lega a Futuro nazionale del generale Roberto Vannacci trovano ulteriore linfa da un post, con tanto di video, dello stesso Furgiuele sui social. Il tema è il dibattito nato dalla strage dei braccianti stranieri ad Amendolara, un tema sul quale Furgiuele si esprime così: «Quando importi il terzo mondo, allora rischi davvero di diventare il terzo mondo. Fa bene ad affermarlo il generale Vannacci. Ed è quello che emerge dalle cruenti vicende di Amendolara, in Calabria. Braccianti, stranieri, sfruttati, violenza, morte, scene che non appartengono alla nostra storia e che non vorremmo e non vogliamo vedere sulla nostra terra. E allora – dice Furgiuele – i fautori dell’immigrazione senza controllo dovrebbero avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. Dovrebbero avere la forza di riguardare le scene di quegli uomini arsi vivi nell’abitacolo di un’autovettura. Quando importi masse senza controllo, importi i loro problemi, importi i loro conflitti, importi quel degrado da cui quelle stesse persone stanno fuggendo. E allora a tutto questo c’è un’unica soluzione: si chiama remigrazione. Noi vogliamo un’Italia più sicura, vogliamo un’Italia ordinata, vogliamo un’Italia fedele alla propria identità. E non consentiremo che diventi il terzo mondo». Domani – riportano sempre le agenzie di stampa e gli organi di informazione nazionali – è prevista a Viareggio una conferenza stampa per l’annuncio delle nuove adesioni – tra cui quella di Furgiuele – nel partito di Vannacci: non resta allora che aspettare qualche ora. (c. a.)

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