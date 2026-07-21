Emergenza incendi nel Vibonese: oltre 30 interventi e più di 100 ettari in fiamme

gli interventi

VIBO VALENTIA Prosegue senza sosta l’emergenza incendi nel Vibonese. Anche oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia hanno effettuato oltre 30 interventi su tutto il territorio provinciale. Le aree maggiormente interessate dai roghi sono i comuni di Drapia, in particolare la frazione di Torre Galli, Briatico, Zaccanopoli, Nicotera, Joppolo, Coccorino, Filandari, mentre in serata nuovi fronti di fuoco si sono sviluppati anche nella frazione Motta Filocastro e nel comune di Limbadi.

Particolarmente critica la situazione a Torre Galli, dove l’incendio, attivo dal pomeriggio di ieri, ha già distrutto oltre 100 ettari di bosco e macchia mediterranea. Le fiamme hanno continuato ad avanzare fino a congiungersi con il vasto rogo che interessa il territorio di Zaccanopoli, coinvolgendo anche un’area di pineta. I Vigili del Fuoco sono impegnati nella protezione di alcune aziende agricole minacciate dall’avanzata del fuoco, nel tentativo di evitare che le fiamme raggiungano strutture e coltivazioni.

Sempre a Torre Galli, l’incendio ha lambito il poligono di tiro a volo. Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, i danni sono stati contenuti e limitati a una tettoia di servizio.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato