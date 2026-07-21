Inneschi ritardati e gatti usati come torce: l’orrore dietro gli incendi in Calabria – VIDEO

l’emergenza

«Abbiamo trovato diversi inneschi ritardati, frutto non solo di una mente disturbata ma di una vera e propria mente criminale». Lo ha detto il direttore generale della Protezione civile della Regione Calabria, Domenico Costarella, descrivendo, in un video pubblicato sui canali social del presidente della Giunta Roberto Occhiuto, quanto è stato accertato nell’attività di spegnimento degli incendi che oggi stanno colpendo il territorio calabrese. Costarella ha riferito che sono state trovate delle «candele con sopra stracci imbevuti di liquido infiammabile, predisposte per innescare le fiamme dopo un intervallo di tempo e trasformare un piccolo focolaio in un incendio di vaste proporzioni. In alcuni casi – ha aggiunto il dg della Protezione civile della Regione Calabria – abbiamo trovato scene incredibili», addirittura «gatti ai quali era stato legato alla coda uno straccio imbevuto di liquido infiammabile e poi questi gatti venivano lanciati nei campi per favorire la propagazione degli incendi». Costarella ha inoltre riferito del «ritrovamento di bottiglie di vetro vuote con stoppini impregnati di liquido infiammabile, utilizzate come inneschi per incendiare la vegetazione secca circostante». Costarella ha quindi concluso: «Ricominciamo a lavorare, ritorniamo alle nostre postazioni, però dobbiamo andare avanti con un cambiamento culturale. Sono cose disumane. Purtroppo il peggior nemico dell’uomo è l’uomo».

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