Sistema integrato 0-6, al via due rilevazioni per mappare i servizi educativi e gli interventi del Pnrr

dalla regione

CATANZARO L‘assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, comunica l’avvio di due rilevazioni rivolte a tutti i Comuni calabresi, finalizzate ad aggiornare il quadro dei servizi educativi per la prima infanzia e degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Lo riferisce una nota della Regione. “L’iniziativa – spiega nella nota l’assessore all’Istruzione – consentirà alla Regione di disporre di una fotografia aggiornata dei servizi educativi e dei servizi integrativi destinati ai bambini da 0 a 3 anni attualmente presenti sul territorio, nonché dello stato di attuazione dei progetti finanziati nell’ambito della Missione 4 del Pnrr per il potenziamento dell’offerta educativa nella fascia 0-6, attraverso la realizzazione di nuovi asili nido e scuole dell’infanzia o la messa in sicurezza delle strutture esistenti”. “Con queste due rilevazioni – dichiara l’assessore Micheli – intendiamo acquisire un quadro aggiornato e completo del sistema educativo integrato 0-6 in Calabria. Disporre di dati affidabili e puntuali è indispensabile per programmare interventi efficaci, orientare al meglio le risorse disponibili e rafforzare un’offerta educativa sempre più rispondente ai bisogni dei bambini, delle famiglie e dei territori. Per questo rivolgo un invito a tutti i Comuni a collaborare attivamente, assicurando la massima attenzione nella compilazione delle schede, affinché il patrimonio informativo raccolto possa rappresentare uno strumento concreto a supporto delle future politiche regionali”. Le amministrazioni comunali sono chiamate a partecipare a due distinte rilevazioni. La prima, denominata “Rilevazione dei servizi 0-3”, è finalizzata a censire i servizi educativi e i servizi integrativi attivi nei Comuni calabresi alla data del 31 dicembre 2025, in attuazione del decreto legislativo n. 65 del 2017, della legge regionale n. 24 del 15 maggio 2024 e del Regolamento attuativo n. 7/2024. La seconda, “Rilevazione dei progetti finanziati nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR”, consentirà invece di acquisire un quadro aggiornato degli interventi sostenuti con le risorse del Piano. “I dati raccolti – spiega Micheli – rappresenteranno uno strumento strategico per rafforzare il patrimonio informativo della Regione sul sistema integrato 0-6 e costituiranno la base per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale destinato al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. Le informazioni acquisite saranno inoltre fondamentali per programmare politiche sempre più efficaci volte a migliorare la qualità dei servizi, sostenere concretamente le famiglie e favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”. “Per questo motivo – rimarca infine l’assessore all’Istruzione – la collaborazione dei Comuni riveste un ruolo essenziale. Dati aggiornati, completi e affidabili consentiranno di pianificare interventi mirati, rispondere con maggiore efficacia ai bisogni delle famiglie e dei territori e promuovere percorsi educativi sempre più qualificati e coerenti con le esigenze formative dei bambini”. Per agevolare le amministrazioni comunali, la Regione ha predisposto due schede in formato Excel già precompilate con i dati ISTAT della “Rilevazione sui nidi e servizi integrativi”, aggiornati al 31 dicembre 2023, e con le informazioni contenute nel dataset “Progetti del PNRR – Missione 4”, aggiornate al 26 febbraio 2026. I Comuni dovranno verificare, correggere e integrare i dati riportati, garantendone completezza e correttezza. La compilazione dovrà essere effettuata esclusivamente online attraverso l’area riservata della piattaforma regionale osservatorio.regione.calabria.it. Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, ciascun Comune dovrà scaricare le schede relative alle due rilevazioni, compilarle e ricaricarle nelle rispettive sezioni della piattaforma. Il caricamento potrà essere effettuato una sola volta; è pertanto raccomandato procedere all’invio solo dopo aver verificato attentamente l’esattezza delle informazioni inserite. Il termine per la trasmissione delle schede è fissato al 31 luglio 2026. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo: osservatorioistruzione@regione.calabria.it.

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