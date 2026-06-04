Furgiuele e altri tre deputati con Vannacci: sabato l’annuncio?

“manovre” a destra

ROMA L’annuncio è atteso per sabato alle 11,30 a Viareggio. Altri quattro deputati dovrebbero “ingrossare” la componente “vannacciana” alla Camera. Si tratta – viene confermato da fonti qualificate di Futuro nazionale all’AGI – dei leghisti Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof, e degli ex lumbard, passati a Forza Italia, Davide Bergamini e Attilio Pierro. Il deputato vicentino Erik Pretto, che ha lasciato la Lega, dovrebbe invece approdare in Forza Italia ma la trattativa non è ancora chiusa. (Agi)

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