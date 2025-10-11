La vita è fatta di sconfitte, il centrosinistra non ne faccia un dramma

elezioni regionali 2025 / l’analisi

Il centrosinistra ha perso le terze elezioni consecutive alla Regione. Bisogna premettere che, per la sfortuna di Santelli, le tre elezioni si sono svolte in sei anni e non in dieci.

Onestamente era plausibile che il distacco tra Occhiuto e il centrosinistra potesse essere più ridotto ma nessuno poteva certo pensare di vincere contro il presidente uscente.

Non è solo colpa di Pasquale Tridico. E’ anche merito di Occhiuto, che è un politico di razza, delle liste che hanno fatto la differenza.

La sinistra non ha fatto opposizione in Consiglio (in realtà nei decenni le opposizioni sono state sempre piuttosto silenti a prescindere da chi governasse) e questo non le ha giovato.

Farne però un dramma sarebbe sbagliato. Il contesto politico vede il centrodestra vincente ed è un ciclo storico.

Quando si perde un’elezione è massacrante addossarsi a vicenda le colpe. Che sono semmai di tutti.

Si può dire che un altro candidato potesse ottenere due o tre punti in più ma pensare che avrebbe vinto è impossibile.

Ci sono momenti in cui le sconfitte sono fisiologiche ma non cancellano la possibilità i fare politica e di essere alternativi. Riconoscere che Occhiuto è un avversario di caratura nazionale significa anche fargli la giusta opposizione, che è una cosa che serve pure a chi governa. Semmai un’analisi del voto dovrebbe fare emergere l’incredibile risultato delle liste moderate che hanno conquistato il 38%. E questo potrebbe essere per il presidente e per Forza Italia un argomento di politica nazionale da esportare.

