Villapiana, incendiate nella notte due auto di proprietà del presidente del consiglio Comunale

amministratori nel mirino

VILLAPIANA Ignoti hanno incendiato nella notte due auto di proprietà della famiglia del presidente del Consiglio comunale di Villapiana (CS), Joseph Guida, che è anche segretario cittadino del Partito democratico. Ne dà notizia il sindaco della cittadina, Vincenzo Ventimiglia. “Questa notte – afferma – il presidente del Consiglio comunale e la sua famiglia sono stati vittime di un grave atto che ha causato l’incendio di due autovetture. Mi sono recato immediatamente sul posto e, per quanto le indagini siano ancora in corso, traspare una matrice dolosa. Se confermato, si tratterebbe – prosegue – di un episodio di estrema gravità che condanno con fermezza. Ho tempestivamente informato tutte le forze dell’ordine competenti, affinché vengano attivate tutte le azioni necessarie a fare piena luce sull’accaduto esprimere, a nome mio e dell’intera amministrazione, la massima vicinanza e solidarietà al Presidente del Consiglio e ai suoi familiari”.

In un post su fb, l’esponente del Pd Mimmo Bevacqua commenta: “Apprendo con dispiacere della notizia dell’incendio che ha coinvolto le auto dei genitori del mio amico Joseph Guida, presidente del Consiglio Comunale di Villapiana e Segretario del circolo del Partito democratico. A lui e alla sua famiglia, a cui da anni mi lega un sentimento di amicizia sincera, la mia solidarietà e vicinanza per quanto accaduto, con l’augurio che le autorità possano fare presto piena luce sull’episodio. Mi auguro sinceramente che non si tratti di un gesto intimidatorio legato alla sua attività amministrativa, ma solo di un triste fatto isolato”.

Sull’episodio è intervenuto anche il senatore Ernesto Rapani (FdI). “Un gesto ignobile e inaccettabile, che merita la più ferma condanna” afferma Rapani, esprimendo solidarietà personale e istituzionale alla famiglia Guida. “Atti come questo – aggiunge – colpiscono non solo chi ne è vittima diretta, ma l’intera comunità, minando la convivenza civile e il rispetto reciproco che devono essere alla base della nostra democrazia”. Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha auspicato che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto e che i responsabili vengano individuati al più presto: “E’ necessario che chi tenta di intimidire attraverso la violenza o il vandalismo capisca che lo Stato è presente e non arretra di un passo”. Rapani conclude con un appello al senso di unità: “In momenti come questi non contano le appartenenze politiche. Contano la solidarietà, la legalità e il rispetto delle persone perbene che servono le istituzioni con impegno e onestà”. (redazione@corrierecal.it)