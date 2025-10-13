Turismo, cultura, enogastronomia ed economia: una “rete” per lo sviluppo della Calabria

evento al via

CATANZARO Una rete tra turismo, cultura, enogastronomia ed economia, nel segno della valorizzazione delle ricchezze e delle eccellenze della Calabria anche oltre i confini nazionali. È tutto questo la Borsa internazionale del turismo culturale e Mirabilia Food&Drink, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia e realizzata in collaborazione con Isnart, con Unioncamere nazionale e 21 Camere di Commercio italiane. Lo start dell’evento, giunto alla 13esima edizione per quanto riguarda la Borsa e alla nona edizione per quanto riguarda Mirabilia, è avvenuto questa mattina all’Ente Fiera “Colosimo” di Catanzaro, che per due giorni ospiterà incontri B2B tra aziende provenienti da tutta Italia e operanti nel settore del food&drink e del turismo culturale e buyer internazionali. Anche per questa edizione si conferma una elevata adesione: oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia e circa 100 buyers da più di 15 Paesi, tra cui Australia, Regno Unito, Giappone e Messico. La Calabria centrale è rappresentata da 60 aziende per entrambi i settori. A tagliare il nastro della Borsa e di Mirabilia, tra gli altri, il presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, la presidente di Isnart, Loretta Credaro, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, presente anche il prefetto Castrese De Rosa, mentre sono annunciati anche i contributi degli assessori regionali uscenti Gianluca Gallo (agricoltura), e Giovanni Calabrese (Turismo).

Gli interventi

«La tredicesima edizione di Mirabilia, quest’anno in Calabria, è per noi un evento straordinario – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo, Falbo – perché mette la nostra regione e le città di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia al centro delle dinamiche socio-economiche non solo d’Italia ed Europa, ma del mondo. È un evento che fa davvero la differenza: oggi è un nuovo giorno per la Calabria, per le nostre imprese e per l’intero sistema camerale».

Falbo ha poi ricordato che «da quest’anno Isnart e Mirabilia sono un’unica realtà: la fusione delle due strutture dà vita a un progetto condiviso e concertato, che mette al centro l’impresa, il lavoro e la persona». «Tra i punti di forza che più hanno colpito visitatori e operatori – ha proseguito Falbo – ci sono la viticoltura, l’agroalimentare e il turismo. La provincia di Vibo Valentia concentra l’80% dei posti letto della Calabria, mentre la provincia di Crotone è il cuore della nostra produzione vinicola, Catanzaro, invece, è il collante e la cerniera tra le province consorelle: città bizantina di Roberto il Guiscardo, culla dell’antica Scolacium, rappresenta oggi un ponte tra storia, innovazione e cultura. È da qui che possiamo davvero fare la differenza».

Per Credaro «questo connubio tra economia e turismo serve proprio a valorizzare siti che impropriamente definiamo minori, ma non lo sono assolutamente. Oggi questa fiera manifesta appunto il clou di queste nostre iniziative, che sono sia di natura culturale che di natura economica. Qui – ha rimarcato la presidente di Isnart – c’è tanto da vedere, c’è tanto culturale, soprattutto il settore enogastronomico deve diventare uno dei driver del motore dell’economia di questo territorio. Questo territorio ha bisogno di cambiare la narrazione». A sua volta, Fiorita ha sottolineato il valore strategico della location, l’Ente Fiera di Catanzaro, che – ha osservato – «sta progressivamente mostrando tutto il proprio valore e le proprie capacità di crescita. Oggi non si tratta di un piccolo passo: oggi è un grande balzo in avanti. Questa fiera, di carattere internazionale, segna un momento decisivo perché – ha concluso il sindaco – porta Catanzaro a diventare il capoluogo reale ed effettivo anche del comparto fieristico regionale, aprendo nuove e importanti prospettive di sviluppo». (c. a.)

