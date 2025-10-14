La debacle del centrosinistra alle Regionali? «Opposizione inesistente». Oliverio detta le linee della «ricostruzione»

l’intervista

COSENZA «Non è importante guardare, ma ascoltare». C’è chi non trova posto nella saletta della CGIL di Cosenza. Sedie tutte occupate e chi è in piedi ostruisce la visuale ai presenti. Qualcuno occupa il corridoio origliando dietro la porticina bianca che delimita l’ingresso.

Mario Oliverio chiama a raccolta amici e fedelissimi per analizzare il voto delle Regionali e dare il via alla ricostruzione di un centrosinistra bocciato per la terza volta di fila dai calabresi. Accanto all’ex governatore della Calabria trova posto il sindaco di Rende ed ex assessore regionale Sandro Principe. «Le elezioni del 5 del 6 ottobre rappresentano una sconfitta netta. Ed è il portato non di una campagna elettorale ma di un lungo periodo di assenza di opposizione, di indebolimento del tessuto democratico dei soggetti rappresentativi della sinistra», confessa ai nostri microfoni Oliverio.

E adesso? «Si tratta di ricostruire attraverso la messa in campo di una proposta per la Calabria, di un progetto proiettato sul futuro sul quale sfidare Occhiuto agevolato dalla mancanza di opposizione rispetto al nulla che ha prodotto». Oliverio boccia l’operato del presidente pronto a rioccupare il decimo piano della Cittadella Regionale. «La Calabria ha perso una grande occasione: l’Alta Velocità, è stata l’unica regione che non ha realizzato il Pnrr». Sulla sanità il giudizio è ancora più netto. «Ha avuto (Occhiuto, ndr) la gestione della sanità dal secondo giorno che è stato eletto presidente e purtroppo le condizioni del servizio sono in netto peggioramento rispetto alla già grave situazione che ha ereditato».

Il ritorno a San Giovanni in Fiore?

La discesa in campo di Mario Oliverio per alcuni è scontata: San Giovanni in Fiore – dopo l’elezione della sindaca Rosaria Succurro al consiglio regionale – è in fermento e si prepara al voto. L’ex governatore però glissa. «La fine del mandato della sindaca è fissato in primavera, l’elezione di Succurro non cambia nulla ai fini della scadenza elettorale. Abbiamo dato vita, insieme ad altri, ad un comitato e ho detto sin dall’inizio che non c’è una mia candidatura. Si può fare politica, anche stando fuori dalle istituzioni, così come sto già facendo». Oliverio ricorda la recentissima battaglia per la bonifica di Crotone.

L’inchiesta giudiziaria e il parallelismo con Occhiuto

C’è una cosa che accomuna Mario Oliverio e Roberto Occhiuto: le inchieste che hanno inevitabilmente segnato il percorso politico di entrambi. Il governatore pronto alla legislatura bis ha scelto di dimettersi e ricandidarsi perché in molti alla Cittadella, ha riferito in più occasioni, lo percepivano come un «presidente azzoppato». Ma se il vicesegretario di Forza Italia ha incassato il pieno sostegno dai partiti della colazione di centrodestra, dall’altra parte Oliverio ha vissuto una situazione decisamente diversa. «Occhiuto ha citato la mia vicenda giudiziaria quando è stato vittima di una medesima azione della magistratura, in altri momenti batteva le mani ai miei carnefici», affonda l’ex governatore. Il messaggio è durissimo, come quello riservato ai suoi (ex ?!) “compagni”. «Il centrodestra ha sostenuto Occhiuto è vero, invece il centrosinistra – a partire dal Pd – ha utilizzato quella vicenda per una lotta politica interna, per tagliare le gambe ad un’esperienza di governo. È così, e questo dovrebbe essere oggetto di una riflessione». (f.benincasa@corrierecal.it)

