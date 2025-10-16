Auto finisce in una scarpata a Corigliano Rossano, due feriti: uno è grave

il sinistro

CORIGLIANO ROSSANO Un grave incidente è avvenuto questa notte lungo la SP184 per San Giacomo d’Acri, in località Santa Croce a Corigliano. Coinvolti due pakistani, rimasti feriti gravemente mentre erano a bordo di una monovolume che è finita in una scarpata a bordo della carreggiata. Uno dei due è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. A causare l’incidente sarebbe stato l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Sul posto 118 e forze dell’ordine.

