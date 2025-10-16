Parisi in Azzurro: il portiere della Pirossigeno Cosenza convocato per il raduno pre-Euro 2026

futsal

COSENZA Con grande soddisfazione, la Pirossigeno Cosenza annuncia la nuova convocazione in Nazionale di Gianluca Parisi, portiere classe 1996 arrivato in rossoblù durante l’estate.

Parisi aveva già preso parte alla recente spedizione azzurra nei playoff di qualificazione a Uefa Futsal Euro 2026, che ha sancito l’accesso dell’Italia alla fase finale del torneo. Ora è tra i 19 giocatori selezionati dal commissario tecnico Salvo Samperi per il raduno che si svolgerà a Novarello dal 16 al 20 ottobre, in vista del sorteggio dei gironi europei previsto per il 24 ottobre. La società calabrese esprime tutto il proprio orgoglio per la convocazione del suo numero uno e gli rivolge un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in maglia azzurra.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato