Ultimo aggiornamento alle 15:02
Rapporto Inps, Fava: «L’economia calabrese sta vivendo un buon momento»

Il presidente dell’istituto di previdenza alla presentazione del rendiconto 2024: regione tra le migliori per qualità delle prestazioni

Pubblicato il: 17/10/2025 – 12:52
CATANZARO «L’economia calabrese sta vivendo un momento di successo, perché è una regione d’eccellenza, pur con tutte le criticità e le problematicità che tutti noi conosciamo ma che poi esistono su tutto il territorio nazionale». Lo ha affermato il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a Catanzaro per la presentazione del rendiconto 2024 dell’istituto previdenziale in Calabria. «La Calabria – ha poi aggiunto Fava – è tra le prime regioni in Italia per la qualità delle prestazioni e del loro impatto sociale. E’ una regione per quanto riguarda Inps cresce, migliora, accelera. Tempi di erogazione delle prestazioni più rapidi, contenzioso giudiziario in calo, e un risultato complessivo che vede l’Inps Calabria tra le regioni più virtuose per l’istituto. Come evidenziato dal Rendiconto sociale un’autorizzazione più veloce non è solo un indicatore, ma giorni guadagnati in serenità, reddito e protezione». Crescono le pratiche online. Con la nuova App Inps da dicembre sono stati registrati a livello nazionale 3,5 milioni di nuovi download e 7 milioni di utenti attivi, quasi il 60% sono giovani under 35. Fava ha ribadito l’importanza dei giovani per l’istituto e ha ricordato che Il portale “Inps per i Giovani” lanciato nel giugno scorso in tre mesi ha già registrato oltre un milione di accessi. «Abbiamo creato uno spazio digitale chiaro, intuitivo, costruito per chi ha tra i 18 e i 34 anni con oltre 50 servizi, accessibili anche da App. Il messaggio è netto e lo voglio dire forte, ha concluso, non c’è welfare senza lavoro giovanile. Non c’è futuro se i giovani non hanno futuro qui in Calabria. Ai ragazzi dico di fidarsi di Inps». (c. a.)

