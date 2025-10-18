Crotone, ko inatteso: il Monopoli sbanca lo Scida con cinismo

La sconfitta casalinga

CROTONE Il Crotone inciampa ancora tra le mura amiche, incassando la terza sconfitta casalinga della stagione, stavolta contro un Monopoli coriaceo e attento, capace di punire al momento giusto. Un pomeriggio amaro per gli uomini di Emilio Longo, che venivano da due vittorie consecutive e sembravano aver trovato la giusta per avvicinarsi alla vetta della classifica. Invece, davanti agli oltre quattromila tifosi dello Scida, arriva uno stop pesante e sorprendente, che rischia di rallentare la rincorsa verso le posizioni che contano. La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da grande equilibrio e pochissime occasioni limpide. Il Crotone ha provato ad alzare i giri del motore con il solito Maggio, il più vivace tra i padroni di casa. È proprio lui a rendersi pericoloso due volte: prima al 7’, trovando la risposta di Piana che devia in angolo, poi con una conclusione ambiziosa da oltre trenta metri, terminata alta. I rossoblù hanno cercato di costruire gioco, ma si sono spesso infranti contro la compattezza del Monopoli, ben organizzato da mister Colombo. La ripresa si apre con un Crotone più deciso. Murano ha una buona occasione di testa al 48’, poi invoca un rigore che l’arbitro Liotta, anche dopo il check al monitor, decide di non concedere. Un episodio che farà discutere. Ma il momento chiave arriva al minuto 57: Scipioni, ben imbeccato e libero di colpire, trova la rete del vantaggio ospite, gelando lo Scida. Da lì in poi, il Crotone prova a reagire, ma con poca lucidità. Longo ridisegna la squadra con diversi cambi, inserendo forze fresche come Bruno, Groppelli e Piovanello. Tuttavia, le occasioni nitide scarseggiano e l’imprecisione sotto porta fa il resto. Ci provano Gomez e ancora Maggio, ma i tentativi si spengono alti. L’ultima vera occasione arriva nel recupero, al minuto 95: Murano, ben posizionato in area, si ritrova tra i piedi il pallone del possibile 1-1. Ma disturbato da un avversario, calcia incredibilmente alto. Una chance clamorosa, l’ultima di una giornata storta. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Leo (16’st Stronati), Berra (16’st Cargnelutti), Di Pasquale, Guerra (21’st Groppelli); Sandri, Gallo (16’st Piovanello); Zunno (30’st Bruno), Gomez, Maggio; Murano. A disp.: Sala, Martino, Cocetta, Vrenna, Marazzotti, Calvano. All. Longo

MONOPOLI: Piana; Viteritti, Miceli, Angileri (40’st Ronco); Valenti (34’st Bordo), Calcagni, Battocchio, Scipioni (29’st Tirelli), Imputato; Fall (29’st Cascella), Longo (40’st Oyewale). A disp. : Albertazzi, Bizzotto, Rossi, Yeboah, Spanò, Skirmantas, Piccinini. All. Colombo

ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia

RETE: 12’st Scipioni

NOTE: ammoniti: Sandri (C), Angileri (M), Imputato (M), Cascella (M). Spettatori: 4.063.

(Foto S.S. Monopoli 1966)