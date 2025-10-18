Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:11
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il fatto

Donna in gravidanza scompare all’ospedale di Cosenza: ritrovata dopo diverse ore

Laura Araldo, 40 anni, originaria di Crotone, si era allontanata volontariamente. Momenti di preoccupazione per fortuna rientrati

Pubblicato il: 18/10/2025 – 17:32
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Donna in gravidanza scompare all’ospedale di Cosenza: ritrovata dopo diverse ore

COSENZA E’ stata ritrovata Laura Araldo, 40 anni, originaria di Crotone e al nono mese di gravidanza. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. La donna alcune ore fa si era allontanata spontaneamente dalla struttura sanitaria, dove era ricoverata e necessitava di assistenza medica immediata: il suo allontanamento aveva provocato forte preoccupazione. La direzione sanitaria e le forze dell’ordine avevano lanciato un appello urgente alla cittadinanza. Per fortuna qualche ora dopo la donna è stata ritrovata in giro per Cosenza dalla polizia e ritrasferita in ospedale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
araldo
DONNA SCOMPARSA
Importanti
ospedale cosenza
scomparsa
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x