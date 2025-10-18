Donna in gravidanza scompare all’ospedale di Cosenza: ritrovata dopo diverse ore

il fatto

COSENZA E’ stata ritrovata Laura Araldo, 40 anni, originaria di Crotone e al nono mese di gravidanza. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. La donna alcune ore fa si era allontanata spontaneamente dalla struttura sanitaria, dove era ricoverata e necessitava di assistenza medica immediata: il suo allontanamento aveva provocato forte preoccupazione. La direzione sanitaria e le forze dell’ordine avevano lanciato un appello urgente alla cittadinanza. Per fortuna qualche ora dopo la donna è stata ritrovata in giro per Cosenza dalla polizia e ritrasferita in ospedale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato