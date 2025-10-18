Si legge in: 1 minuto
Donna in gravidanza scompare all’ospedale di Cosenza: ritrovata dopo diverse ore
Laura Araldo, 40 anni, originaria di Crotone, si era allontanata volontariamente. Momenti di preoccupazione per fortuna rientrati
COSENZA E’ stata ritrovata Laura Araldo, 40 anni, originaria di Crotone e al nono mese di gravidanza. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. La donna alcune ore fa si era allontanata spontaneamente dalla struttura sanitaria, dove era ricoverata e necessitava di assistenza medica immediata: il suo allontanamento aveva provocato forte preoccupazione. La direzione sanitaria e le forze dell’ordine avevano lanciato un appello urgente alla cittadinanza. Per fortuna qualche ora dopo la donna è stata ritrovata in giro per Cosenza dalla polizia e ritrasferita in ospedale.
