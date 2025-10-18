Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’aggressione

Isola Capo Rizzuto, calci e pugni ad un’anziana: 42enne arrestato per rapina e tentata estorsione

Tutto ha avuto inizio intorno alle 13:00. L’uomo si è introdotto in casa dell’anziana chiedendole del denaro

Pubblicato il: 18/10/2025 – 6:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Isola Capo Rizzuto, calci e pugni ad un’anziana: 42enne arrestato per rapina e tentata estorsione

CROTONE I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto (KR), hanno arrestato in flagranza un uomo accusato di rapina, tentata estorsione e lesioni personali nei confronti di una anziana signora del posto. I militari della Tenenza sono stati attivati da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa nel primo pomeriggio e si sono proiettati immediatamente presso un villaggio turistico dove abitava la vittima. Le immediate indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire subito il quadro indiziario nei confronti dell’uomo, che è stato raggiunto presso la sua abitazione ed arrestato. Tutto ha avuto inizio intorno alle 13:00. L’uomo si è introdotto in casa dell’anziana chiedendole del denaro. Al rifiuto della donna, l’ha colpita con calci e pugni facendola cadere a terra. Poi, non contento, ha sottratto dalla cucina del cibo ed una bottiglia di vino che erano sul tavolo e prima di scappare via ha detto alla malcapitata che sarebbe ritornato in serata a riscuotere la somma che le aveva chiesto. L’anziana signora è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che le hanno riscontrato diversi traumi e ferite sul corpo. Grazie alla descrizione fornita dalla donna e da alcuni testimoni, l’uomo è stato rintracciato e condotto in caserma. Nella sua abitazione è stato rinvenuto quanto sottratto all’anziana. Al termine di tutti gli accertamenti del caso, lo stesso è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
aggressione anziana calabria
anziana aggredito isola capo rizzuto
Crotone
Importanti
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x