Isola Capo Rizzuto, calci e pugni ad un’anziana: 42enne arrestato per rapina e tentata estorsione

l’aggressione

CROTONE I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto (KR), hanno arrestato in flagranza un uomo accusato di rapina, tentata estorsione e lesioni personali nei confronti di una anziana signora del posto. I militari della Tenenza sono stati attivati da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa nel primo pomeriggio e si sono proiettati immediatamente presso un villaggio turistico dove abitava la vittima. Le immediate indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire subito il quadro indiziario nei confronti dell’uomo, che è stato raggiunto presso la sua abitazione ed arrestato. Tutto ha avuto inizio intorno alle 13:00. L’uomo si è introdotto in casa dell’anziana chiedendole del denaro. Al rifiuto della donna, l’ha colpita con calci e pugni facendola cadere a terra. Poi, non contento, ha sottratto dalla cucina del cibo ed una bottiglia di vino che erano sul tavolo e prima di scappare via ha detto alla malcapitata che sarebbe ritornato in serata a riscuotere la somma che le aveva chiesto. L’anziana signora è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che le hanno riscontrato diversi traumi e ferite sul corpo. Grazie alla descrizione fornita dalla donna e da alcuni testimoni, l’uomo è stato rintracciato e condotto in caserma. Nella sua abitazione è stato rinvenuto quanto sottratto all’anziana. Al termine di tutti gli accertamenti del caso, lo stesso è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (redazione@corrierecal.it)

