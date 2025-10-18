Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:11
il dramma

Trovato senza vita in b&b a Trani, il 38enne è residente a Reggio Calabria

Sul posto ci sono i carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto

Pubblicato il: 18/10/2025 – 11:15
TRANI Il corpo senza vita di un uomo di 38 anni di nazionalità rumena è stato trovato questa mattina nella stanza di un b&b a Trani. La vittima, residente in provincia di Reggio Calabria, era impiegato nel settore edile ed era in Puglia per motivi di lavoro. A dare l’allarme è stato un suo collega e sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118. Sul posto ci sono i carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto. Non si esclude che il 38enne possa essere morto per cause naturali. 

