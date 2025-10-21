Debiti fuori bilancio Comune di Cosenza, il centrodestra e Bianca Rende abbandonano l’aula

palazzo dei bruzi

COSENZA Riunione lampo della massima assise cittadina sui debiti fuori bilancio. Dopo un ordine del giorno sulla solidarietà a Sigfrido Ranucci proposto dal primo cittadino – votato all’unanimità – e gli auguri di Michelangelo Spataro, consigliere di opposizione, all’assessore neoeletto in Consiglio regionale Francesco De Cicco si parte con la breve introduzione del dirigente Marco De Rito sui conti dell’ente.

Il primo punto all’odg riguarda i debiti fuori bilancio maturati soprattutto da spese legali sostenute dall’ente, per come illustrato nella sua breve relazione dalla segretaria generale Virginia Milano. Il centrodestra è assente quasi in massa ma per bocca di Giuseppe d’Ippolito (FdI) annuncia di abbandonare l’aula, stessa decisione assunta da Bianca Rende. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (174mila euro) passa coi voti della maggioranza. Dopo poco più di mezz’ora si chiude la seduta nel corso della quale è stata data, tra le altre cose, comunicazione che in commissione ambiente Chiara Penna subentra a Ivan Commodaro (entrambi fanno parte del gruppo Franz Caruso Sindaco). (redazione@corrierecal.it)