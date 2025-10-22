Milano, muore la donna accoltellata dall’ex marito

ancora un femminicidio

MILANO E’ morta all’ospedale di Niguarda dove era arrivata questa mattina in gravissime condizioni, dopo essere stata accoltellata dall’ex marito, Luciana Ronchi. La donna di 62 anni, che aveva una profonda ferita alla giugulare ed altre a torace e addome, era stata operata dalla équipe del trauma center ma le sue condizioni sono da subito apparse gravissime. (Ansa)

