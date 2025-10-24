Skip to main content

Omicidio a Lamezia, accoltellato un 52enne – VIDEO

Il cadavere è stato trovato sul lungomare, in località Ginepri

Pubblicato il: 24/10/2025 – 10:05
 LAMEZIA TERME Un uomo di 52 anni, Emiliano Torcasio è stato ucciso a coltellate la notte scorsa a Lamezia Terme. Il cadavere è stato trovato sul lungomare, in località Ginepri. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini, mentre il cadavere dell’uomo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – che non ha precedenti penali – sarebbe stato attinto da diverse coltellate sferrate con violenza in più parti del corpo, compreso il volto. Il cadavere è stato portato all’ospedale di Catanzaro dove sarà effettuata l’autopsia. (redazione@corrierecal.it)

