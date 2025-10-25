Salvi i lavoratori del Consorzio di Metanizzazione Pre Serre

La decisione

Respinto dal Tar di Catanzaro il ricorso proposto da Italgas Reti spa contro il Consorzio di Metanizzazione Pre Serre, difeso dall’avvocato Francesco Pitaro. La società, aggiudicataria del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori delle province di Catanzaro e Crotone, aveva impugnato gli atti di gara nella parte in cui era previsto l’obbligo di assorbire i lavoratori del Consorzio. Costituitosi in giudizio dinanzi al Tar Catanzaro, l’avvocato Pitaro ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, ritenuto anche manifestamente infondato. Con la sentenza n. 1530/2025, il Tar ha accolto le tesi difensive dell’avvocato Pitaro, dichiarando irricevibile il ricorso di Italgas Reti spa.

La dichiarazione

«La pronuncia del Tar Catanzaro – ha commentato l’avvocato Francesco Pitaro – è di grande rilievo non solo perché conferma i termini perentori e decadenziali entro cui vanno impugnati gli atti di aggiudicazione, ma anche perché, con la decisione di rigetto, in aderenza ai rilievi difensivi da noi sollevati, è stato salvato il posto di lavoro dei dipendenti del Consorzio di Metanizzazione Pre Serre. I lavoratori dovranno ora essere assorbiti da Italgas Reti spa e potranno così proseguire il loro percorso lavorativo».