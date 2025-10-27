Vibo Valentia, due ammonimenti del questore per violenza di genere

minacce e aggressioni

VIBO VALENTIA Nei giorni scorsi il questore di Vibo Valentia, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, su segnalazione degli uffici deputati al controllo del territorio ha emesso due provvedimenti di ammonimento nei confronti di autori violenza di genere.

Nel primo caso si tratta di un uomo 41 enne che non accettando la fine della relazione con una donna conosciuta circa un anno prima sui social, ha iniziato a perseguitarla con continui pedinamenti, minacce e altre tipologie di vessazioni.

Nel secondo caso si tratta di una coppia sposata da oltre 30 anni in cui l’uomo, al culmine di una lite nata per futili motivi ha tentato di aggredire la moglie, non riuscendovi grazie all’intervento di un familiare.

Con l’ammonimento, il questore di Vibo Valentia intima al soggetto a cambiare condotta avvertendolo che esistono elementi a suo carico tali da farlo ritenere pericoloso. A seguito dell’ammonimento eventuali ulteriori reati del cosiddetto “codice rosso” saranno comunque procedibili d’ufficio e aggravati nella pena.

In entrambi i casi i soggetti maltrattanti sono stati avvisati della facoltà di intraprendere un percorso presso un centro per soggetti autori di violenza, mentre le vittime sono state messe in contatto con i servizi di assistenza, offerti gratuitamente dai centri antiviolenza presenti sul territorio.