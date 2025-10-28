Skip to main content

28/10/2025
lotta alla droga

Eroina, metadone e cocaina a Castrovillari: 4 arresti e 3 denunce da inizio ottobre

In carcere quattro soggetti, alcuni pregiudicati, con l’accusa di detenzione o spaccio di sostanza stupefacente

Pubblicato il: 28/10/2025 – 8:48
CASTROVILLARI Da inizio ottobre quattro persone sono state arrestate e tre denunciate a piede libero a Castrovillari nell’ambito delle azioni di contrasto della droga da parte dei Carabinieri. Un 32enne pregiudicato e già affidato in prova ai servizi sociali è stato denunciato poiché una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto alcuni grammi di eroina e un bilancino di precisione. Il primo arresto invece è di un 23enne censurato, sorpreso a cedere alcune dosi di hashish a un coetaneo del posto. Il secondo soggetto arrestato, 54enne pregiudicato, è stato colto nel cedere alcuni flaconi di metadone ad altro assuntore del posto. Il terzo uomo anch’esso arrestato, 33enne pregiudicato, è stato perquisito presso la propria abitazione, dove sono stati sequestrati circa 13 grammi di cocaina suddivisi in 12 dosi. L’ultimo arresto, in ordine di tempo, è di un noto pregiudicato 39enne che, fermato di notte alla guida della propria vettura, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di eroina: la successiva perquisizione domiciliare consentiva di recuperare e sequestrare anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e oltre 1500 euro in contanti. E le ultime 2 denunce risalgono a pochissimi giorni fa, a carico di una giovanissima coppia residente a Castrovillari che nella propria abitazione nascondeva alcune dosi tra eroina e hashish e un bilancino di precisione. Tutti i soggetti, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, sono stati arrestati in flagranza ovvero deferiti in stato di libertà per detenzione o spaccio di sostanza stupefacente.

