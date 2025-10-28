Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:33
Dramma senza fine

Femminicidio nel Veronese, donna accoltellata dal compagno

La donna in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici

Pubblicato il: 28/10/2025 – 10:54
Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. L’uxoricida – da quanto si è appreso – è già stato arrestato dai Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. La vittima è una donna brasiliana. Anche l’omicida è brasiliano. La vittima circa un anno e mezzo fa sarebbe andata a vivere nell’appartamento che l’uomo aveva comprato in precedenza. Da quanto si è appreso la donna in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. E proprio a causa del clima familiare violento alla donna – su richiesta del padre – era stato tolto l’affidamento della figlia avuta da una precedente relazione.
L’allarme è stato lanciato da alcuni amici della vittima che non la sentivano più da sabato e si sono preoccupati perché la donna non rispondeva alle chiamate ed ai messaggi. Questa mattina è stato scoperto il corpo senza vita nella casa di Castelnuovo del Garda, colpito da numerose coltellate. Gli investigatori del Ris dei Carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti e sarà il medico legale a stabilire data e ora del decesso. Risulta che al momento della scoperta del cadavere in casa non c’era il compagno che è poi è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri. (ANSA)

