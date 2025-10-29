Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
tragedia sfiorata
Operaio cade in un burrone, recuperato dai vigili del fuoco
Il fatto a Monterosso. L’uomo era caduto per 20 metri: soccorso dal personale sanitario
Pubblicato il: 29/10/2025 – 20:17
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
VIBO VALENTIA I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti oggi a Monterosso Calabro per soccorrere una persona. Un operaio, impegnato nei lavori di rifacimento del manto stradale, per cause non accertate, è caduto in un burrone fermandosi ad una profondità di circa 20 metri.I Vigili del Fuoco, con tecniche di derivazione speleo alpino fluviale hanno raggiunto l’uomo e dopo averlo stabilizzato su una barella Toboga lo hanno risalito al piano stradale dove è stato soccorso dal personale sanitario presente sul posto.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali