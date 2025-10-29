Skip to main content

29/10/2025
tragedia sfiorata

Operaio cade in un burrone, recuperato dai vigili del fuoco

Il fatto a Monterosso. L’uomo era caduto per 20 metri: soccorso dal personale sanitario

Pubblicato il: 29/10/2025 – 20:17
VIBO VALENTIA I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti oggi a Monterosso Calabro per soccorrere una persona. Un operaio, impegnato nei lavori di rifacimento del manto stradale, per cause non accertate, è caduto in un burrone fermandosi ad una profondità di circa 20 metri.I Vigili del Fuoco, con tecniche di derivazione speleo alpino fluviale hanno raggiunto l’uomo e dopo averlo stabilizzato su una barella Toboga lo hanno risalito al piano stradale dove è stato soccorso dal personale sanitario presente sul posto.

