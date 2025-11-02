Terza vittoria di fila per il Catanzaro: contro il Venezia 2-1

serie b

Colpo grosso del Catanzaro che al Ceravolo trova la vittoria di prestigio, la terza di fila, contro un Venezia ancora una volta fragile fuori casa. Il Venezia ha in mano il possesso palla e il Catanzaro si chiude pronto a ripartire: questo il copione fin dai primi minuti. Al 13° gli ospiti si vedono annullare un gol di Adorante per fuorigioco, i calabresi non lasciano spazi ma quando si proiettano davanti sono poco precisi. Nei secondi 45 minuti il Catanzaro – con Di Chiara per con Nuamah – sembra partire con maggiore intraprendenza e confeziona, dopo nove minuti, il vantaggio con capitan Iemmello lesto a insaccare a porta vuota dopo il tiro da posizione defilata di Antonini deviato da Stankovic. Il pareggio non tarda a mancare: lo sigla Yeboah, bravo ad incunearsi in area e trafiggere Pigliacelli dopo una palla persa ingenuamente da Cisse. Cresce il ritmo della partita e Favasuli ha l’occasione per riportare avanti le aquile, ma il suo tiro debole viene bloccato da Stankovic. Ancora Yeboah fa il pari con le occasioni, colpendo di testa alto su bel cross di Hainaut. La situazione si ripete con Doumbia che si inserisce e di testa non trova la porta di poco. E, alla fine, sono i giallorossi a ritrovare il vantaggio con il primo gol di Alesi che, dopo una bella fiammata di Nuamah, si trova al punto giusto sfruttando il brutto disimpegno tra Stankovic e Svoboda. Il finale si infiamma ed è decisivo Pigliacelli di piede su conclusione di Doumbia, mentre è l’incrocio dei pali a salvare il Catanzaro dal tiro fuori area di Perez. Il Catanzaro si rilancia fino alla zona play off, proprio ad un punto dal Venezia.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Cassandro 6.5, Antonini 6.5, Brighenti 6; Favasuli 6.5, Pontisso 6.5 (30′ st Alesi 7), Buglio 6.5, Rispoli 6.5 (45′ st Bashi sv), Di Chiara 6 (1′ st Nuamah 6.5); Cisse 5.5 (30′ st Pandolfi 6.5), Iemmello 7 (47′ st Liberali sv). In panchina: Marietta, Pittarello, Bettella, Oudin, Buso, D’Alessandro. Allenatore: Aquilani 7

VENEZIA (3-5-2): Stankovic 5.5; Schingtienne 5.5, Svoboda 5.5, Sverko 5.5 (22′ st Franjic 6); Hainaut 6, Perez 6.5, Busio 5.5, Bohinen 6 (17′ st Doumbia 6), Bjarkason 5.5 (17′ st Pietrelli 5.5 39′ st Fila sv); Yeboah 7, Adorante 5.5 (39′ st Casas sv). In panchina: Grandi, Korac, Haps, Venturi, Sagrado, Lella, Duncan. Allenatore: Stroppa 5.5

ARBITRO: Perenzoni 6 RETI: 9′ st Iemmello, 14′ st Yeboah, 35′ st Alesi

NOTE: Pomeriggio nuvoloso, circa 19 gradi; terreno in erba naturale; Spettatori: 8655; Ammoniti: Perez, Nuamah, Svoboda, Adorante, Hainaut; Angoli: 2-5; Recupero: 2′ pt, 6′ st.

