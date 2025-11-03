Donna accoltellata in piazza: è caccia all’aggressore

Violenza in città

E’ in prognosi riservata la donna che questa mattina intorno alle 9 è stata soccorsa in piazza Gae Aulenti a Milano, dove, cosciente anche se in gravissime condizioni, ha detto di essere stata accoltellata. La 42enne è stata trasportata all’ospedale Niguarda dove è stata presa in carico dall’équipe del trauma center, che la sta operando. Una persona dai capelli bianchi, con scarpe da ginnastica nere, uno zaino e un sacchetto della spesa: è questa la descrizione dell’uomo, dall’apparente età di cinquant’anni, che avrebbe accoltellato alla schiena senza motivo, la 43enne che questa mattina stava andando al lavoro in piazza Gae Aulenti a Milano. Da una prima ricostruzione l’uomo era fermo nella via che divide due edifici e, quando la donna è arrivata, l’ha colpita alla schiena.

La testimonianza

“L’ho vista ferita a terra, urlava e chiedeva aiuto”. È sotto choc la collega di Finlombarda che ha visto la 43enne accoltellata in piazza Gae Aulenti e, in lacrime, ha dato la notizia agli altri dipendenti della società finanziaria di Regione Lombardia. “È stato terribile”, aggiunge la donna, visibilmente scossa. Alcuni colleghi si sono recati al Niguarda per sincerarsi di persona delle condizioni della ferita. (ANSA)