Confartigianato propone nuovi Its dedicati a edilizia verde e sistema moda

l’iniziativa

CATANZARO Partono dalla Confartigianato Imprese Calabria due proposte progettuali per la costituzione di altrettante Fondazioni ITS (Istituti Tecnologici Superiori), in risposta all’avviso pubblicato dalla Regione Calabria. Le due fondazioni proposte riguardano i sistemi “Casa ed ambiente costruito” e “Moda e Arte orafa”, con l’obiettivo di formare tecnici altamente specializzati in due settori chiave per l’economia regionale: da un lato l’edilizia verde e gli edifici intelligenti, dall’altro le lavorazioni tradizionali del tessile e dell’oreficeria, reinterpretate in chiave innovativa e sostenibile. La Confartigianato ha raccolto intorno a sé una rete ampia e qualificata di imprese, università, enti di ricerca e organismi formativi, per rispondere a una domanda crescente di tecnici specializzati che le aziende faticano a reperire sul mercato del lavoro. L’obiettivo è duplice: colmare il gap di competenze tecniche che oggi rallenta la crescita delle imprese e, al tempo stesso, offrire nuove opportunità occupazionali ai giovani calabresi, valorizzando il legame tra formazione e mondo produttivo. Un valore aggiunto delle proposte promosse da Confartigianato è rappresentato dal coinvolgimento delle Università calabresi – l’Università della Calabria (UNICAL) e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria (UNIRC) – che hanno messo a disposizione la loro esperienza e competenza scientifica per contribuire alla definizione di percorsi formativi innovativi e coerenti con le esigenze del mercato. Nella proposta relativa al sistema Moda ha inoltre aderito la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP), prestigioso organismo di ricerca campano che offrirà il proprio supporto tecnico e scientifico per sviluppare contenuti formativi di alto livello. In entrambi i partenariati, la Confartigianato ha operato in stretta sinergia con le università e con le imprese per delineare progetti concreti e lungimiranti, capaci di coniugare innovazione, creatività e tradizione. L’obiettivo è riqualificare i settori produttivi storici della regione, innalzando il livello tecnico-professionale delle maestranze e potenziando la competitività delle imprese calabresi attraverso una formazione mirata e di qualità. «La formazione tecnica superiore – sottolinea il presidente di Confartigianato Imprese Calabria, Salvatore Ascioti – rappresenta oggi una delle leve strategiche più efficaci per costruire un futuro solido per i giovani e per le nostre imprese. Solo attraverso la collaborazione tra mondo produttivo, ricerca e formazione possiamo davvero generare sviluppo, innovazione e occupazione qualificata nella nostra regione».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato