Uilm Calabria: «Senza una politica industriale la regione rischia di restare senza futuro»

rilancio produttivo

CATANZARO «Negli scorsi mesi, come Uilm Calabria, avevamo lanciato un chiaro allarme a tutti i candidati alla presidenza della Regione: senza una vera politica industriale, la Calabria rischia di restare senza lavoro e senza prospettive. I dati diffusi in queste ore, con 127 aziende in crisi e quasi 2 milioni di ore di cassa integrazione nei primi sei mesi del 2025, confermano purtroppo che quell’allarme era fondato». A parlare è il segretario generale della Uilm Calabria, Antonio Laurendi che, dopo il varo della nuova giunta regionale calabrese, torna a chiedere maggiore attenzione al settore. La Uilm Calabria chiede dunque al futuro governo regionale «di mettere il lavoro al centro dell’agenda politica, aprendo un tavolo permanente con le parti sociali, le istituzioni e il mondo produttivo. E’ necessario – spiega Laurendi – costruire un patto per l’industria e l’occupazione, che parta da settori strategici come la metalmeccanica, l’automotive, l’energia e la green economy, e che punti su formazione, innovazione e infrastrutture». Per Laurendi «siamo di fronte a una crisi strutturale del sistema produttivo calabrese, che non può essere affrontata con interventi spot o misure tampone. Occorre una strategia industriale complessiva, che parta dalla valorizzazione dei poli manifatturieri esistenti, dall’attrazione di nuovi investimenti e dal sostegno alle imprese che innovano e creano occupazione stabile e di qualità. La cassa integrazione – prosegue il segretario generale della Uilm Calabria – non può diventare una condizione permanente, ma uno strumento temporaneo in attesa di rilancio. Senza un piano industriale regionale, il rischio è che la Calabria si trasformi in un territorio di espulsione di competenze e di giovani, impoverendo ulteriormente il tessuto economico e sociale. Non bastano annunci o promesse. Serve una visione chiara, moderna e concreta – conclude Laurendi – per lo sviluppo industriale della Calabria. Senza industria non c’è lavoro, e senza lavoro non c’è futuro per questa terra».

