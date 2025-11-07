Weekend di maltempo in Calabria: attese piogge diffuse e calo delle temperature

le previsioni

RENDE Fine settimana sotto la pioggia in Calabria, secondo le previsioni meteorologiche elaborate dal Laboratorio CeSMMA del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria. Il peggioramento prenderà avvio già nella giornata di oggi venerdì 7 novembre, quando sono previste precipitazioni diffuse su gran parte del territorio regionale.

Una breve tregua è attesa sabato, con fenomeni più isolati e concentrati soprattutto lungo il versante tirrenico e nella Calabria centrale. La pausa, però, durerà poco: domenica si prevede un nuovo peggioramento, con piogge abbondanti che interesseranno in particolare il versante ionico e l’area del Reggino.

Il fronte perturbato porterà anche un generale calo delle temperature. A partire da sabato le massime scenderanno sensibilmente, con valori che lungo la costa non dovrebbero superare i 21-22 gradi. Le minime, invece, resteranno stabili o in lieve aumento. Previsto anche un rinforzo dei venti, che soffieranno dai quadranti meridionali e risulteranno più sostenuti tra domenica e l’inizio della prossima settimana.

Le previsioni sono a cura del Laboratorio CeSMMA del DIAM – Università della Calabria, che invita a seguire gli aggiornamenti in tempo reale, consultare le mappe meteorologiche e approfondire i bollettini sul proprio portale.

Per approfondimenti e dati in tempo reale

Previsioni e analisi stagionali: bit.ly/3YSUUHE (desktop) – bit.ly/3ZsNFJs (mobile)

Stazione meteo Unical: bit.ly/41gTNUr

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato