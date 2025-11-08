Skip to main content

Ambiente ed energia, con l’Accordo di coesione finanziati 6 interventi in Calabria

Il ministero dell’Ambiente guidato da Pichetto Fratin ha destinato risorse per circa 90 milioni

Pubblicato il: 08/11/2025 – 19:47
ROMA Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato nei giorni scorsi con la presidenza del Consiglio dei ministri l’Accordo per la Coesione, che assegna al Mase oltre 1,16 miliardi di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, per un valore complessivo di investimenti pari a oltre 2,1 miliardi di euro. Per la Calabria sono 6 gli interventi previsti, per un investimento complessivo di circa 90 milioni. “Con questo Accordo – dichiara il ministro Pichetto – destiniamo risorse importanti a interventi concreti per la transizione energetica, la tutela ambientale e il rafforzamento della capacità amministrativa del Paese, con una particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno, che riceveranno l’80% dei fondi”. Le risorse saranno impiegate in tre grandi ambiti di intervento: Energia – 230 milioni di euro per progetti di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili; – Ambiente e risorse naturali, circa 900 milioni per interventi su rischio idrogeologico, tutela della biodiversità, gestione sostenibile delle acque, economia circolare e bonifiche; – Capacità amministrativa, oltre 30 milioni per il supporto tecnico finalizzato all’attuazione degli interventi. L’accordo prevede un programma unitario di 95 interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con cronoprogrammi definiti e un sistema di monitoraggio coordinato tra Mase e Presidenza del Consiglio per assicurare la piena attuazione e la trasparenza nell’uso delle risorse. “Si tratta – conclude Pichetto – di un tassello fondamentale della politica di coesione 2021-2027, che si integra pienamente con le azioni del Pnrr e con gli altri strumenti nazionali per la crescita sostenibile. E’ un passo in avanti per un’Italia più verde, più sicura e più competitiva”.

Gli interventi per la Calabria

-OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI ACRI (CS) – 28 milioni

-ADEGUAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLO SCHEMA DEPURATIVO DELL’AGGLOMERATO DI CASTROVILLARI” – 26,5 milioni

-DISINQUINAMENTO FASCIA COSTIERA VIBONESE SUB 3 – AREA OMOGENEA ANGITOLA” – 5,8 milioni

-COMPLETAMENTO RETI FOGNANTI E REALIZZ. COLLETTORE IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI – 5,3 milioni

-DISINQUINAMENTO FASCIA COSTIERA VIBONESE SUB 2 – AREA OMOGENEA MESIMA” – 8,8 milioni

– MSP DELL’EX DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN LOC.TUFOLO-FARINA SIN COMUNE DI CROTONE (KR) – 15,5 milioni

