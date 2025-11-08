Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:05
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Ai domiciliari

In casa con una pistola clandestina: arrestato un 57enne a Feroleto Antico

L’arma è stata ritrovata nel corso di alcuni controlli domiciliari dei Carabinieri

Pubblicato il: 08/11/2025 – 8:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
In casa con una pistola clandestina: arrestato un 57enne a Feroleto Antico

LAMEZIA TERME Lo scorso 5 novembre, i Carabinieri della Stazione di Pianopoli hanno arrestato un uomo di 57 anni, L.P., residente a Feroleto Antico, con l’accusa di detenzione illegale di un’arma clandestina. Durante una perquisizione domiciliare, disposta dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, i militari hanno trovato una pistola Walter calibro 6.35, due caricatori e 75 cartucce dello stesso calibro, nascosti in un magazzino vicino all’abitazione. Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Catanzaro. In seguito all’udienza di convalida del 7 novembre, il gip del Tribunale di Lamezia Terme ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
anziano arrestato lamezia
arrestato un 57enne
arresto carabinieri pistola clandestina
Carabinieri Pianopoli
Importanti
PISTOLA CLANDESTINA
pistola clandestina in casa
Categorie collegate
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x