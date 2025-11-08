In casa con una pistola clandestina: arrestato un 57enne a Feroleto Antico

Ai domiciliari

LAMEZIA TERME Lo scorso 5 novembre, i Carabinieri della Stazione di Pianopoli hanno arrestato un uomo di 57 anni, L.P., residente a Feroleto Antico, con l’accusa di detenzione illegale di un’arma clandestina. Durante una perquisizione domiciliare, disposta dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, i militari hanno trovato una pistola Walter calibro 6.35, due caricatori e 75 cartucce dello stesso calibro, nascosti in un magazzino vicino all’abitazione. Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Catanzaro. In seguito all’udienza di convalida del 7 novembre, il gip del Tribunale di Lamezia Terme ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. (redazione@corrierecal.it)

