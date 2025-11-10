Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:18
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

“fumata bianca”

Consiglio regionale, le scelte del Pd: Alecci capogruppo, Ranuccio vicepresidente

La decisione al termine di un incontro con il segretario Irto. Prevale la regola della precedenza ai più votati, nulla da fare per Falcomatà

Pubblicato il: 10/11/2025 – 23:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Consiglio regionale, le scelte del Pd: Alecci capogruppo, Ranuccio vicepresidente

LAMEZIA TERME Come anticipato oggi dal Corriere della Calabria, il Pd ha definito gli incarichi nel Consiglio regionale: Ernesto Alecci sarà capogruppo, mentre Giuseppe Ranuccio sarà indicato per la vicepresidenza dell’aula nella quota riservata alla minoranza. La decisione sarebbe stata adottata oggi nel corso di un vertice tra il segretario del Pd calabrese, Nicola Irto, e i consiglieri regionali. Alla fine è prevalsa la linea storicamente seguita dl partito, quella di riservare le prime postazioni in Consiglio regionale – quella politica di capogruppo e quella istituzionale in Ufficio di presidenza – ai consiglieri regionali risultati più votati. Nessun ruolo, al momento, invece per gli altri due eletti, Giuseppe Falcomatà e Rosellina Madeo: particolarmente significativo il dato con riferimento a Falcomatà, che – spiegano fonti interne al Pd – da tempo è in “rotta” con i vertici del partito regionale. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Alecci
CONSIGLIO REGIONALE
falcomatà
In evidenza
Irto
Partito democratico
PD
RANUCCIO
UFFICIO PRESIDENZA
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x