Consiglio regionale, le scelte del Pd: Alecci capogruppo, Ranuccio vicepresidente

“fumata bianca”

LAMEZIA TERME Come anticipato oggi dal Corriere della Calabria, il Pd ha definito gli incarichi nel Consiglio regionale: Ernesto Alecci sarà capogruppo, mentre Giuseppe Ranuccio sarà indicato per la vicepresidenza dell’aula nella quota riservata alla minoranza. La decisione sarebbe stata adottata oggi nel corso di un vertice tra il segretario del Pd calabrese, Nicola Irto, e i consiglieri regionali. Alla fine è prevalsa la linea storicamente seguita dl partito, quella di riservare le prime postazioni in Consiglio regionale – quella politica di capogruppo e quella istituzionale in Ufficio di presidenza – ai consiglieri regionali risultati più votati. Nessun ruolo, al momento, invece per gli altri due eletti, Giuseppe Falcomatà e Rosellina Madeo: particolarmente significativo il dato con riferimento a Falcomatà, che – spiegano fonti interne al Pd – da tempo è in “rotta” con i vertici del partito regionale. (c. a.)

