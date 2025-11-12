A Lamezia un Natale “ridimensionato”: quest’anno si punta «sull’unità della città» e su (eventuali) sponsorizzazioni

L’algebra etica del Comune

LAMEZIA TERME «La nostra abitudine è quella di riferirci agli elementi contabili non come a semplici somme o sottrazioni, ma come a una sorta di algebra etica, capace di ispirare il nostro agire amministrativo». Lo ha spiegato Annalisa Spinelli, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lamezia Terme, illustrando le linee guida del programma “Natale insieme”, che quest’anno si fonda sull’idea di comunità e partecipazione. Un piano “alternativo” resosi necessario dopo la correzione di bilancio annunciata ieri pomeriggio dal sindaco di Lamezia, Mario Murone, e l’assessore al Bilancio Bifano.

«Avevamo inizialmente programmato iniziative diverse – ha proseguito Spinelli – ma ci siamo poi dovuti ridimensionare. Riteniamo tuttavia di poter festeggiare comunque il Natale grazie alle risorse straordinarie presenti nella nostra comunità. Il titolo del nostro programma è “Natale insieme” proprio perché l’obiettivo è quello di stringerci come comunità per celebrare il momento più significativo dell’anno: quello della condivisione, della solidarietà e della vicinanza tra tutte le fasce della popolazione».

Il Natale 2025

Oggi pomeriggio parrocchie, scuole e associazioni si ritroveranno nella sala consiliare per progettare insieme un unico cartellone di iniziative che caratterizzeranno il Natale lametino. «Sappiamo che Lamezia è al centro della Calabria e può comunque essere illuminata, anche se non farà forse “fuochi d’artificio” – anche se, chissà, potrebbero esserci – grazie alla partecipazione delle tante realtà associative. Se riusciremo a far comprendere ai cittadini che tutti siamo parte della stessa collettività, e che insieme possiamo riscoprire il senso profondo dell’unità, allora costruiremo festeggiamenti forse meno sfarzosi, ma più autentici, capaci di toccare il cuore e di perseguire il vero obiettivo: una cittadinanza partecipe, coesa e corresponsabile».

Democrazia partecipata e piano di sponsorizzazioni

La visione dell’assessore Spinelli si allarga anche al metodo amministrativo: «Vogliamo promuovere un nuovo modo di amministrare, fondato sulla democrazia partecipata, che metta i cittadini al centro della programmazione e li coinvolga direttamente nella realizzazione delle attività di cui sono protagonisti». A questo progetto si affianca un piano di sponsorizzazioni, pensato per attrarre investimenti privati e sostenere le iniziative natalizie. «Lamezia è una città importante – ha spiegato Spinelli – e può essere attrattiva per chi desidera investire in operazioni di marketing. Per questo, insieme al piano del Natale, approveremo una delibera che offrirà alle imprese la possibilità di sponsorizzare alcune iniziative, ottenendo visibilità nei materiali e nella comunicazione della campagna “Natale insieme”».

Resta «lo spirito della condivisione»

Sono previsti diversi profili di sponsor, proporzionati all’entità del contributo. Ma, conclude l’assessore, lo spirito resta quello della condivisione: «Siamo convinti che, riunendo le nostre forze, potremo costruire non solo un Natale condiviso, ma anche un nuovo modo di fare comunità, valorizzando l’entusiasmo, l’intelligenza e la vivacità delle realtà associative del territorio. L’obiettivo più grande è farci sentire tutti parte di una stessa città, di una stessa comunità solidale, che riconosce e celebra la propria identità culturale. Siamo consapevoli di attraversare un periodo difficile, ma – come in ogni navigazione – se sapremo indirizzare insieme le vele, riusciremo a cogliere la forza del vento per avanzare nella direzione giusta». (Gi.Cu.)

