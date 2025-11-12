Skip to main content

Bando Giovani in agricoltura, graduatoria provvisoria pubblicata in tre mesi

Comprende 565 domande istruite, di cui una parte ammesse a finanziamento e le restanti non ammissibili o non ricevibili

Pubblicato il: 12/11/2025 – 13:47
La Regione Calabria ha approvato la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno presentate nell’ambito dell’intervento SRE.01 “Insediamento giovani agricoltori” del Complemento strategico regionale (Csr) Calabria 2023-2027, parte del Piano strategico della Pac 2023-2027.
L’avviso pubblico, con scadenza il 31 Luglio 2025 ed una dotazione finanziaria complessiva di 40 milioni di euro, si propone di sostenere l’avvio e il consolidamento di nuove imprese agricole guidate da giovani under 41, rafforzando la competitività del settore e favorendo il ricambio generazionale nelle campagne calabresi.
L’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, ha sottolineato come “in appena tre mesi dalla chiusura del bando siamo arrivati alla definizione della graduatoria provvisoria: un risultato che testimonia l’efficienza e l’operatività del dipartimento regionale. È un segnale di competenza e organizzazione che consente di offrire risposte rapide e concrete ai giovani che scelgono di investire nel settore agricolo calabrese. Con l’approvazione di questa graduatoria, la Regione conferma il proprio impegno a valorizzare il capitale umano e innovativo del comparto primario, sostenendo la nascita di nuove aziende agricole moderne, sostenibili e competitive”.
La graduatoria – pubblicata sul Burc e sul sito istituzionale www.calabriapsr.it a questo link – comprende 565 domande istruite, di cui una parte ammesse a finanziamento e le restanti non ammissibili o non ricevibili.
Gli interessati potranno presentare eventuali istanze di riesame entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione ufficiale, inviandole all’indirizzo PEC dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

