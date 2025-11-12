Call Center Telecontact, vertenza sul tavolo di Occhiuto. Parte il pressing sul governo
Sindacati ricevuti dal governatore, Mancuso e Calabrese, presenti Fiorita e Polimeni. Preoccupazione per la sorte di circa 450 lavoratori
CATANZARO Si sposterà sul tavolo nazionale la vertenza dei lavoratori Telecontact, un segmento nei servizi di call center del gruppo Tim che dovrebbe essere ceduto a una nuova società, la Dna, un’operazione che coinvolge circa 450 lavoratori calabresi occupati nella sede di Catanzaro (in Italia la vertenza riguarda oltre 1600 operatori). E’ quanto è emerso dall’incontro che oggi in Cittadella le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno avuto con il presidente della Regione Roberto Occhiuto: all’incontro hanno partecipato anche il vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Mancuso, l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e il consigliere regionale Marco Polimeni. Per i sindacati erano presenti Gianluca Bufano (Fistel Cisl), Alberto Ligato (Slc Cgil) con Gigi Veraldi (Cgil), Andrea Ranieri (Uilcom), Pierpaolo Pisano (Ugl Telecomunicazioni). I sindacati hanno espresso tutte le loro preoccupazioni, legate soprattutto alla scelta di vendita di Tim, definita «scellerata», e alla scarsa affidabilità che avrebbe la società Dna, una società che – hanno spiegato i rappresentanti confederali – «avrebbe un capitale sociale soltanto di 10mila euro e quindi non ci fidiamo sul progetto industriale presentato da questa ditta». Secondo quanto ai è appreso, nei prossimi giorni Occhiuto e i rappresentanti della Giunta attiveranno canali di interlocuzione con i ministri competenti – Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso in primis – e con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud. Sindacati e Occhiuto si sono quindi aggiornati a un prossimo incontro per fare il punto sui primi passi avanti delle interlocuzioni ministeriali. Lunedì intanto a Catanzaro, nell’ambito delle manifestazioni organizzate in tutte le città sedi di Telecontact, sit-in dei sindacati e dei lavoratori di Telecontact con un corteo che si concluderà in piazza Prefettura. (a. c.)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato