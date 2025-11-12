Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:07
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

verso le elezioni

Commissione antimafia, in Calabria due “impresentabili”: uno è il candidato sindaco di Capistrano

La lista è stata comunicata dalla presidente Chiara Colosimo. Tra i nomi anche Marco Martino, ex primo cittadino del comune vibonese sciolto per mafia

Pubblicato il: 12/11/2025 – 17:41
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Commissione antimafia, in Calabria due “impresentabili”: uno è il candidato sindaco di Capistrano

Sono in totale 16 i candidati ritenuti impresentabili dalla Commissione parlamentare antimafia per le prossime elezioni regionali e comunali del 23-24 novembre. Lo ha comunicato questo pomeriggio la presidente della Commissione Chiara Colosimo, indicando 8 nomi per le elezioni regionali che si svolgeranno in Puglia, Veneto e Campania e altri 8 per i quattro comuni al voto: Caivano, Monteforte Irpino, Acquaro e Capistrano. Questi ultimi due, in provincia di Vibo Valentia, tornano al voto dopo essere stati sciolti per infiltrazioni mafiose. La Commissione parlamentare antimafia ha individuato due candidati impresentabili per il Comune di Capistrano: si tratta del candidato sindaco con la lista Rinascita Capistranese Marco Martino, ex primo cittadino nell’amministrazione sciolta per mafia, e Vito Pirruccio, già assessore del Comune sciolto e candidato al Consiglio comunale. Secondo le verifiche della Commissione sono risultati in violazione del codice di autoregolamentazione. Per quanto riguarda gli altri candidati ritenuti impresentabili, la Commissione ne conta 4 a Caivano e 2 a Monteforte Irpino. (Adnkronos)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Capistrano
CHIARA COLOSIMO
commissione antimafia
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA
elezioni comunali capistrano
impresentabili
impresentabili in calabria
marco martino
Regione Calabria
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x