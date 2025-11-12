Commissione antimafia, in Calabria due “impresentabili”: uno è il candidato sindaco di Capistrano

verso le elezioni

Sono in totale 16 i candidati ritenuti impresentabili dalla Commissione parlamentare antimafia per le prossime elezioni regionali e comunali del 23-24 novembre. Lo ha comunicato questo pomeriggio la presidente della Commissione Chiara Colosimo, indicando 8 nomi per le elezioni regionali che si svolgeranno in Puglia, Veneto e Campania e altri 8 per i quattro comuni al voto: Caivano, Monteforte Irpino, Acquaro e Capistrano. Questi ultimi due, in provincia di Vibo Valentia, tornano al voto dopo essere stati sciolti per infiltrazioni mafiose. La Commissione parlamentare antimafia ha individuato due candidati impresentabili per il Comune di Capistrano: si tratta del candidato sindaco con la lista Rinascita Capistranese Marco Martino, ex primo cittadino nell’amministrazione sciolta per mafia, e Vito Pirruccio, già assessore del Comune sciolto e candidato al Consiglio comunale. Secondo le verifiche della Commissione sono risultati in violazione del codice di autoregolamentazione. Per quanto riguarda gli altri candidati ritenuti impresentabili, la Commissione ne conta 4 a Caivano e 2 a Monteforte Irpino. (Adnkronos)

