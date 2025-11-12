Furto ai controlli dell’aeroporto di Reggio Calabria: giovane arrestato sul volo per Torino

lo scalo reggino

REGGIO CALABRIA La polizia ha arrestato un uomo di 26 anni della provincia reggina ritenuto responsabile di furto aggravato. Gli agenti dell’Ufficio Polizia di Frontiera all’aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria lo scorso 14 ottobre sono intervenuti nell’area dei controlli di sicurezza, situata prima dei gate di partenza, dopo la denuncia di una cittadina canadese che segnalava il furto di alcuni effetti personali riposti nelle apposite vaschette per la scansione. Dalla visione delle immagini di videosorveglianza, si è visto che un uomo, approfittando della disattenzione della donna, aveva preso uno smartwatch di una nota marca e una cintura in cuoio marrone, allontanandosi poi rapidamente verso l’imbarco di un volo diretto a Torino. Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, sono state sospese temporaneamente le procedure di decollo di quell’aereo, individuando l’uomo a bordo, facendolo scendere, sottoponendolo a perquisizione, nel corso della quale sono stati rinvenuti all’interno di una borsa gli oggetti rubati, che sono stati restituiti poco dopo alla legittima proprietaria.

