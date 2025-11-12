Regione, Giannetta nominato capogruppo di Forza Italia

la designazione

REGGIO CALABRIA Il consigliere regionale calabrese Domenico Giannetta è stato nominato capogruppo regionale del partito di Forza Italia. La decisione è stata adottata unanimemente dai consiglieri azzurri eletti lo scorso 5 e 6 ottobre. “Desidero esprimere profonda soddisfazione per la mia nomina a capogruppo di Forza Italia – dichiara Giannetta – e gratitudine verso i colleghi per la fiducia accordatami, che interpreto come riconoscimento del lavoro svolto e come grande assunzione di responsabilità verso tutto il gruppo più esteso della coalizione di centrodestra”. “Il nostro partito in particolare – aggiunge – è chiamato ad essere punto di riferimento e forza trainante per l’intera alleanza, nel pieno rispetto dei ruoli di ciascuno; motivo per cui sento ancora maggiore l’onore per aver ricevuto questo incarico”. “Credo fortemente nella necessità di un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione – afferma Giannetta – nel rispetto del gioco delle parti, ma lontano da pregiudizi e faziosità. Su temi cruciali come la sanità, ad esempio, non servono colori da sbandierare a prescindere, ma un fronte comune a tutela dei calabresi e della Calabria tutta”. “Svolgerò questo incarico con la consapevolezza e la maturità che derivano dall’esperienza in Aula e in piena sinergia con il presidente Roberto Occhiuto e il segretario regionale Francesco Cannizzaro – conclude – nel solco dei valori e della coerenza che da sempre contraddistinguono la mia leale militanza in Forza Italia”.

