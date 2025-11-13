Rosso Tono, i lavoratori restano in attesa. Valentino (Cgil): «Revocato il licenziamento»

L’occasione per ripartire

«Il mercato stritola le persone e poi le lascia a piedi da sole». Giuseppe Valentino, segretario generale della Filcams Cgil Calabria, dà questa immagine del lavoro subordinato in generale e poi parla con tono fermo e disincantato della vicenda che coinvolge i due supermercati “Rosso Tono” di San Giovanni in Fiore e quello di Crotone, già gestiti dalla società Nuova Calabria e chiusi da qualche settimana. La denuncia di Valentino va oltre il singolo caso e si riferisce al modello economico dominante.

«Oggi – spiega il sindacalista – le aziende spremono i lavoratori e poi li mollano. È l’effetto del capitalismo sfrenato. Nel mondo contemporaneo è stata cancellata quella che si chiama responsabilità sociale d’impresa. Quindi, come spesso accade, ne pagano il prezzo le persone che rimangono senza lavoro, con gli ammortizzatori sociali come unica ancora di sopravvivenza».

Il caso “Rosso Tono”

Nel caso dei lavoratori dei punti vendita “Rosso Tono” di San Giovanni in Fiore e di Crotone, per quanto si apprende da fonti attendibili, il gestore avrebbe preferito metterli alla porta piuttosto che tentare una cessione ordinata dell’attività. Invece di trovare una nuova società, spesso, davanti a situazioni di crisi, si sceglie di “ripulire” l’organico. Chiunque subentri, poi, può ripartire da zero. E magari assume giovani con contratti precari, privi di diritti e tutele forti, e senza il peso di addetti che hanno maturato anni di esperienza e protezioni quali quelle previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la legge numero 300/1970.

«Licenziamenti revocati»

Dopo settimane di tensione e incertezza, la trattativa su questi tre punti vendita “Rosso Tono” ha portato un primo risultato. Valentino spiega che «i licenziamenti sono stati revocati» e, per come sono andate avanti le trattative, «tutto il bacino dei dipendenti coinvolti potrebbe accedere alla cassa integrazione straordinaria per cessata attività». È una misura ministeriale, precisa il sindacalista, «che mantiene in vita i rapporti di lavoro almeno fino al prossimo anno, garantendo una copertura salariale e la possibilità di attivare percorsi di formazione e riqualificazione».

Ora, l’obiettivo della Filcams Cgil è duplice: ottenere rapidamente l’approvazione della cassa integrazione e costruire, con la Regione Calabria e il suo assessorato al Lavoro, un piano di politiche attive per impedire che un gruppo di lavoratori qualificati venga disperso. «Queste persone – aggiunge Valentino – non devono essere lasciate senza reddito, soprattutto in un momento come questo, con il Natale alle porte. L’azienda si è impegnata a garantire il pagamento di quanto dovuto, tra ferie, permessi e anticipi del Tfr, ma si tratta di soldi dei lavoratori e non di un atto di generosità».

«Si aprono attività, si sfrutta la forza lavoro, poi si chiude e si ricomincia altrove»

Seppure misurato, il giudizio del sindacalista resta severo. «C’è un sistema – puntualizza – che funziona così: si aprono attività, si sfrutta la forza lavoro, poi si chiude e si ricomincia altrove. È un mercato che considera il lavoro come un peso, quando è invece un valore». Per i dipendenti dei supermercati Rosso Tono di Crotone e San Giovanni in Fiore, la cassa integrazione rappresenta una tregua temporanea. Ma è anche una possibilità concreta per ripartire, con dignità, in un territorio che non può permettersi di perdere ogni volta posti di lavoro, competenze, speranze, abitanti. (redazione@corrierecal.it)

