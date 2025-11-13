“Un palco, mille emozioni”. Un cartellone ricco e “trasversale” al Teatro Politeama di Catanzaro – IL PROGRAMMA

tra vecchi e nuovi linguaggi

CATANZARO “Un palco, mille emozioni”: un cartellone ricco e trasversale che abbraccia prosa, musica e lirica, offrendo al pubblico un’esperienza intensa all’insegna del teatro e della cultura. E’ questa la nuova stagione del Teatro Politeama di Catanzaro: si parte il 13 dicembre e si prosegue fino ad aprile, attraverso un programma di tredici spettacoli che mette al centro i grandi interpreti del palcoscenico, l’emozione del racconto e le storie musicali, con un equilibrio tra omaggio alla tradizione e ricerca nei nuovi linguaggi del contemporaneo. La stagione teatrale del Politeama è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, della sovrintendente della Fondazione Antonietta Santacroce, del direttore generale della Fondazione Settimio Pisano e del sindaco Nicola Fiorita. Al centro dell’attenzione un’offerta condensata nel claim scelto per quest’anno, “Un palco, mille emozioni”, e che – è stato evidenziato nell’incontro con i giornalisti – «continua a caratterizzare l’attività del Teatro Politeama come centro di produzione, diffusione e promozione delle arti sceniche, aperto al territorio e con una particolare sensibilità verso le nuove generazioni di spettatori». Da segnalare per la lirica il ritorno dopo 20 anni de “Il Barbiere di Siviglia”.

Gli interventi

«La nuova stagione – dice Antonietta Santacroce – nasce dal desiderio di offrire al pubblico un percorso ricco, vario e di grande qualità artistica, capace di coniugare tradizione e innovazione, leggerezza e impegno civile, musica e parola, nel segno della condivisione e della bellezza. Contiamo, come sempre, sulla partecipazione dei nostri fedeli abbonati, puntando al contempo a rendere attrattiva l’offerta per nuove e ulteriori fasce di pubblico. Anche quest’anno, rinnoviamo l’appello a quanti vorranno supportare il teatro con una donazione da mille euro diventando socio sostenitori del Politeama». Santacroce evidenzia il notevole sforzo organizzativo per allestire la stagione del Politeama «nonostante le perduranti difficoltà economiche nelle quali ci troviamo, solo il Comune di Catanzaro è sempre pronto a sostenerci»: da qui l’appello anche alle altre istituzioni, a partire dalla Regione. Per Fiorita «il Politeama si conferma con questa nuova stagione un punto di riferimento per lo spettacolo in Calabria ed un laboratorio culturale che vuole parlare a tutta la comunità. Sono innumerevoli gli sforzi che ogni giorno la Fondazione, grazie all’encomiabile lavoro del management, porta avanti per salvaguardare e valorizzare il teatro pubblico della città con una proposta di alto livello che auspico possa essere premiata dal pubblico». Pisano pone l’accento sulla cifra di «un cartellone che conferma la volontà di dare vita ad un progetto culturale condiviso che sia in grado di coniugare sostenibilità economica e valore artistico. Tra i partners istituzionali che assicurano un contributo continuativo alle attività del Politeama, si distingue la Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia». Una proposta, quella del Teatro Politeama, davvero per tutti, poi: con l’abbonamento “Gold” – che comprende tutti i titoli tra prosa, musica e lirica – si potrà assistere a quattro eventi in omaggio rispetto al costo dei singoli biglietti: un modo per vivere tutta la stagione, sostenendo il teatro e godendo della magia dello spettacolo dal vivo. Per i vecchi abbonati ci sarà tempo fino al 22 novembre per confermare il proprio posto. (a. c.)

Il cartellone

13 dicembre: BENVENUTI IN CASA ESPOSITO con Giovanni Esposito e Nunzia Schiano

20 dicembre: CONCERTO GOSPEL

3 gennaio: CONCERTO DI CAPODANNO

14 gennaio: A MIRROR con Ninni Bruschetta e Claudio “Greg” Gregori

23 gennaio: RENATISSIMO Omaggio a Renato Carosone-con Enzo Decaro & Anema

30 gennaio: METADIETRO con Flavio Mastrella e Antonio Rezza

5 febbraio: IL MEDICO DEI PAZZI con Gianfelice Imparato

13 febbraio: L’ANGELO DEL FOCOLARE con Emma Dante

21 febbraio: SI RIDE A… CREPAFAVOLE con Francesco Paolantoni

14 marzo: IL BARBIERE DI SIVIGLIA Orchestra Filarmonica della Calabria

24 marzo: VENERE NEMICA Drusilla Foer

28 marzo: POVERI CRISTI Ascanio Celestini

10 aprile: LA DONNA E’ MOBILE con Simona Molinari

