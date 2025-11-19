Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:52
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

pericoloso fattore di rischio oncologico

Hpv, 7.500 tumori l’anno in Italia

Tra gli uomini provoca circa 3mila decessi l’anno

Pubblicato il: 19/11/2025 – 13:42
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Hpv, 7.500 tumori l’anno in Italia

Il Papillomavirus umano (Hpv) è responsabile ogni anno in Italia di circa 7.500 nuovi casi di tumore e può compromettere anche la fertilità, in particolare quella maschile. Eppure, nonostante la possibilità di prevenirlo attraverso screening regolari e una maggiore copertura vaccinale tra i giovani, l’adesione ai programmi di prevenzione resta ancora insufficiente. Il tema è stato al centro del convegno “L’impegno per un’Italia libera dall’Hpv: tutelare la fertilità ed eliminare i tumori prevenibili”, svoltosi oggi al Senato su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, con la partecipazione delle associazioni e fondazioni firmatarie del Manifesto per l’eliminazione dei tumori correlati all’Hpv.
«Il papillomavirus è un pericoloso fattore di rischio oncologico, ma possiamo difenderci – spiega Alessandra Fabi, consigliere nazionale Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) – e si trasmette attraverso tutti i rapporti sessuali non protetti e non deve essere considerato solo un problema femminile. Nell’uomo come nella donna è responsabile dell’88% dei tumori dell’ano e del 30% di quelli dell’orofaringe, del cavo orale e della laringe. Sono malattie curabili, se trattate in modo tempestivo e adeguato. Serve aumentare la partecipazione agli screening, già gratuiti in tutte le regioni».
Tra gli uomini, l’Hpv provoca oltre 2.400 casi di tumore e circa 3.000 decessi l’anno. Inoltre, la presenza del Dna virale nello sperma è quasi doppia nei pazienti infertili (20%) rispetto alla popolazione generale (11%). Secondo Enrico Di Rosa, presidente della Società italiana di igiene (SItI), «in Italia il vaccino è disponibile gratuitamente da molti anni sia per i maschi che per le femmine». Tuttavia, i tassi di immunizzazione restano lontani dagli obiettivi delle istituzioni sanitarie internazionali: nelle ragazze delle coorti 2009-2003 la copertura si ferma poco sopra il 70%, mentre tra i maschi delle coorti 2004-2003 scende addirittura sotto il 20%. «Per i giovani uomini servono campagne informative mirate», aggiunge.
Annalisa Calabrò, professoressa di Igiene e sanità pubblica all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, sottolinea infine l’importanza di «potenziare la vaccinazione “opportunistica”, offerta in occasione degli screening organizzati, ed estendere il diritto alla vaccinazione a tutte le donne tra i 26 e i 45 anni, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di accesso». Strategie, conclude, che meritano un’attenta valutazione da parte dei decisori politici. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
7.500 tumori l’anno in Italia
hpv
hpv tumori
hpv uomini
Sanità
Categorie collegate
Sanità
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x