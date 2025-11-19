Prime nomine in Consiglio regionale. Cirillo sceglie Nucera capo gabinetto e la Cannizzaro vice

tempo di scelte

REGGIO CALABRIA Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo ha nominato il suo capo di gabinetto: si tratta di Carmelo Nucera, avvocato, funzionario di Palazzo Campanella. La nomina di Nucera, figlio di Giovanni, a lungo consigliere regionale, decorre da ieri. Inoltre, sempre Cirillo ha nominato, con decorrenza dal 17 novembre, anche il suo vicecapo di gabinetto: si tratta di Sabina Cannizzaro, anche lei funzionaria del Consiglio regionale, sorella del coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro. Lo stesso Cirillo ha riunito ieri il primo Ufficio di Presidenza della XIII legislatura: «L’obiettivo – ha detto Cirillo – sarà quello di portare avanti e quindi realizzare quanto si era programmato negli ultimi anni, accogliendo tutte le sfide future in maniera unita e collaborativa». (c. a.)

