Bob, un 2025 da incorniciare: il pizzaiolo calabrese Roberto Davanzo tra i volti dell’anno della Cook Night

la premiazione

CATANZARO Un 2025 da incorniciare per Roberto Davanzo sta per chiudersi: alla soglia del decennale del suo Bob Alchimia a Spicchi – pizzeria a Montepaone – arriva la nomination tra i volti dell’anno selezionati tra chef, pasticceri, pizzaioli, panificatori e responsabili di sala presentati alla Cook Night 2025. Si tratta della festa della cucina italiana organizzata dal Corriere della Sera. Partita come piccola pizzeria da asporto e bakery, dalla fondazione nel 2016 ha inanellato premi su premi: a giugno la pizzeria ha esposto l’ennesimo trofeo in bacheca, ovvero il quarto posto tra le 100 migliori pizzerie al mondo per The Best Pizza Award (LEGGI LA NOTIZIA). «Lo rileggiamo più volte, ancora un po’ increduli, anche se a crederci, in realtà, siamo abituati» aveva commentato cinque mesi fa Davanzo a nome del suo Bob Alchimia a Spicchi. «A credere che la Calabria possa essere sia casa che destinazione. A credere che una pizza possa parlare una lingua capace di unire, raccontare, superare confini. Ci sentiamo parte di qualcosa che cresce e che ogni giorno prova a lasciare un segno, anche piccolo, sulla mappa del mondo. E siamo grati. A chi ci ha scelti, a chi continua a farlo, a chi ci ha portato nel cuore e nella memoria. Ci vediamo qui, nel posto in cui crediamo!». La premiazione di giugno era avvenuta a Milano, proprio dove si terrà l’appuntamento annuale dell’inserto del quotidiano di via Solferino lunedì 24 novembre: sul palco “protagonisti” che “stanno già plasmando il futuro con un impatto significativo nel settore e sul loro territorio”. Ora l’ennesimo riconoscimento per chiudere un anno indimenticabile.

Nella foto Anna Rotella e Roberto Davanzo