Ultimo aggiornamento alle 13:20
la nomina

Orlandino Greco delegato a Consulta dei calabresi nel mondo

Il consigliere regionale: «Porterò avanti questo incarico con impegno e dedizione»

Pubblicato il: 25/11/2025 – 12:05
CATANZARO «Sono onorato di essere stato delegato dal presidente Roberto Occhiuto per seguire, nell’ambito della Legge Regionale n. 8/2018, i rapporti tra la Regione Calabria e i Calabresi nel mondo. Ringrazio sinceramente il presidente Occhiuto per la fiducia e per questa responsabilità così importante». Lo afferma il consigliere regionale Orlandino Greco. «Chi mi conosce – prosegue – sa bene quanto tenga a questo tema: il legame con i nostri corregionali che hanno lasciato la Calabria è forte, autentico, identitario. È un filo che unisce la nostra storia, le nostre tradizioni, le radici più profonde della nostra terra con l’amore e la passione di chi, pur vivendo lontano, non smette mai di sentirsi calabrese. Anzi: spesso questo sentimento cresce, si rafforza, diventa orgoglio». «Porterò avanti questo incarico con impegno e dedizione – conclude Orlandino Greco – consapevole che valorizzare la nostra comunità nel mondo significa rafforzare l’immagine della Calabria e costruire nuove opportunità per il futuro».

Politica
