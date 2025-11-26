In aula l’assestamento e l’addio di Tridico. Nuovo test per maggioranza e opposizione

domani consiglio regionale

LAMEZIA TERME Se non fosse per l’ordine del giorno aggiuntivo della “presa d’atto delle dimissioni” di Pasquale Tridico la seduta del Consiglio regionale in programma domani sarebbe la classica seduta di routine. Invece il suggello anche formale dell’addio del candidato governatore del centrosinistra sconfitto dal leader del centrodestra Roberto Occhiuto non è un passaggio neutro, perché comunque cambia – o meglio, ricambia – la “geografia” di Palazzo Campanella, già modificata con l’ingresso dei “supplenti”, e soprattutto rimescola le carte nel campo largo.

Le dimissioni di Tridico

E’ indubbio infatti che senza Tridico per l’opposizione consiliare le cose sono destinate a cambiare. Nessuna sorpresa ovviamente, per quanto riguarda l’epilogo, scontato nel senso che anche le pietre sapevano che Tridico avrebbe optato per l’Europa. Nei giorni scorsi l’economista ed ex presidente dell’Inps si era incaricato di insediare un intergruppo della minoranza per meglio organizzare l’opposizione a Occhiuto e al centrodestra, ma ora gli equilibri saranno diversi. Il Pd resta il gruppo “baricentrico” e più numeroso ma il M5S – con l’ingresso dell’ex parlamentare Elisabetta Barbuto al posto di Tridico – avrà due consiglieri, tanto quanti il gruppo Tridico Presidente, per non parlare poi dei monogruppi Casa Riformista e Democratici Progressisti. Insomma, l’impressione francamente è quella di un’aggregazione molto composita, con la coabitazione di diverse anime non sempre collimanti. Unitariamente l’opposizione ha chiesto al governo nazionale di impugnare la modifica della normativa sul referendum legato allo Stato che il centrodestra ha incassato con il bltiz dell’ultimo Consiglio regionale, ma le sfumature tra i vari gruppi restano. Per non parlare poi della “guerra intestina” nel Pd con Giuseppe Falcomatà in rotta con i vertici del partito regionale e con il partito reggino. Insomma, potrebbe riproporsi l’assenza di una sicura leadership politica già sperimentata nelle ultime due legislature, con tutto quello che ne consegue anche in proiezione futura.

Il dossier Commissioni

Di converso, c’è una maggioranza di centrodestra granitica nei numeri e persino spietata, come si è visto sempre nell’ultimo Consiglio regionale, anche se pure qui non mancano le fibrillazioni, legate fondamentalmente alla distribuzione degli incarichi istituzionali. Domani l’ordine del giorno per lo schieramento di governo non presenta particolari patemi, l’assestamento di bilancio da 79 milioni – i cui contenuti sono stati anticipati nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria – filerà liscio come gli altri due punti dell’odg (la variazione di bilancio del Consiglio regionale e una legge sulla valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria). In realtà, il Consiglio regionale di domani sarà uno spartiacque, per la maggioranza: “scavallato” questo step infatti la maggioranza aprirà in modo “serio” il dossier presidenze di Commissione, un dossier ancora solo accennato nelle grandi linee. Secondo quanto si apprende da fonti della coalizione, ovviamente Forza Italia-Occhiuto Presidente faranno la “parte del leone” rispetto agli alleati, che però chiedono spazio, soprattutto Fratelli d’Italia, che avrebbe rivendicato due presidenze creando già le prime frizioni. Anche per questo la seduta di domani sarà comunque un test, per la maggioranza come per l’opposizione. (a. c.)

